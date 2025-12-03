Ставка по вкладам выросла до 16%: банки пересмотрели условия

Крупные российские банки поднимают ставки по вкладам — максимальные предложения достигают 16–16,5% годовых. Эксперты отмечают, что на рынке начинается предновогодняя борьба за клиентские деньги — в декабре многие россияне получают премии и 13-е зарплаты.

ВТБ увеличил ставки на 4–6 месяцев, Сбер — на сроки до года

С 1 декабря 2025 года ВТБ увеличил максимальные ставки по вкладам в рублях на сроки четыре и шесть месяцев до 16% годовых. Старший вице-президент банка Алексей Охорзин подчеркнул, что новые условия доступны как новым, так и действующим клиентам.

Сбербанк также довёл максимальную ставку по ряду вкладов до 16% годовых.

В Сбербанке сообщили, что видят рост интереса к более долгосрочным накоплениям и поэтому повысили ставки на сроках от пяти месяцев до года.

По вкладу «Лучший %» для новых клиентов ставка выросла на сроке три месяца, а доходность на других периодах увеличилась от 1 до 2,1 п.п. Аналогично выросли ставки по «СберВкладу». Максимальные 16% доступны на сроке три месяца при вложении от 1 млн ₽ и выполнении условий по подпискам и зарплатным продуктам.

Газпромбанк увеличил приветственную ставку, Т-банк пересмотрел депозиты

С 30 ноября 2025 года Газпромбанк повысил приветственную ставку по продукту «Накопительный счёт» до 16,5% годовых на первые два месяца при открытии онлайн.

Базовая ставка — 10%, но её можно увеличить надбавками, например, за остатки на счёте. Максимальный уровень для текущих клиентов — 14,5% годовых при сумме до 1,5 млн ₽.

С 20 ноября 2025 года Т-банк изменил ставки по депозитам. По «СмартВкладу» без пополнения ставка на три месяца выросла до 16% (ранее — 15%).

Аналогичные решения по вкладам приняли Банк «ДОМ.РФ», МКБ и ряд других игроков финансового рынка страны.

Рынок реагирует на изменение ожиданий по ключевой ставке

Аналитик финансовой группы брокерского обслуживания «Финам» Игорь Додонов отметил, что повышение ставок связано с двумя факторами.

По его словам, банки реагируют на высокие ожидания по траектории ключевой ставки после октябрьского заседания Банка России. Кроме того, отмечает Игорь Додонов, начинается сезон, когда граждане получают ежегодные премии и 13-е зарплаты:

«Основная причина, на мой взгляд, — подготовка к предпраздничному сезону. Многие граждане в конце года получают различные премии, бонусы, 13-е зарплаты и другое, и банки собираются конкурировать за эти деньги, предлагая повышенные проценты по вкладам и другие "плюшки"», — подчеркнул аналитик ФГ «Финам».

Контекст

После снижения ключевой ставки Банка России до 17% годовых в октябре 2025-го банки начали разнонаправленно корректировать депозитные программы. Часть кредитных организаций уменьшили доходность по долгим срокам, а крупнейшие — напротив — ввели повышенные ставки на короткие периоды, чтобы быстро привлечь новые средства.

Ранее сообщалось, что Банка России дал среднесрочный прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год в диапазоне 13–15%.