Сайты для знакомств теряют аудиторию несколько лет подряд

Крупнейшие игроки рынка онлайн-знакомств в России теряют аудиторию несколько лет подряд, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Mediascope. Так, например, за второе полугодие 2025 года «Друг вокруг» и Mamba лишились 4–5% активных пользователей. Аудитория уходит от крупных платформ, предпочитая новые и нишевые сервисы.

«VK знакомства» увеличили месячную аудиторию до 4,5 млн пользователей

По данным сервиса Mediascope, снижение аудитории сервисов знакомств во втором полугодии 2025 года отражает падение числа активных пользователей на большинстве крупных платформ. Статистика выглядит так:

«Друг вокруг» — 2,2 млн → 2,1 млн

Mamba — 1,8 млн → 1,7 млн

Tabor — 1,6 млн → 1,4 млн

«Фотострана» — 1,2 млн → 1,1 млн

Beboo — 860 тыс. → 742 тыс.

К концу 2024 года аудитория «Друг вокруг» сократилась на 14,2% относительно предыдущего года. При этом данные Mediascope не охватывают «VK знакомства» и «ОК знакомства». В самом VK сообщили «Ведомостям» о росте месячной аудитории «VK знакомств» на 22% — до 4,5 млн пользователей, а «ОК знакомства» удерживают показатель на отметке в 1 млн.

Интерес к Mamba и «Фотостране» упал на миллионы поисковых запросов

Падение интереса подтверждает и Yandex Stat: запросы по Mamba упали почти на треть — с 8,6 до 5,7 млн, по «Фотостране» — с 4,9 до 3,6 млн. Даже у «VK знакомств», несмотря на рост аудитории, число запросов снизилось с 1,03 млн до 960 тыс.

В разговоре с «Ведомостями» бывший директор по продукту Mamba Сергей Сигитов считает, что рост популярности «VK знакомств» во многом объясняется широкими рекламными возможностями платформы, которые способствуют установкам приложения, но не всегда отражают реальный уровень активности аудитории.

Twinby привлёк 720 млн рублей частных инвестиций

В разговоре с «Ведомостями» бывший директор Mamba Сергей Сигитов заявил, что пользователи уходят от крупных платформ, предпочитая новые и нишевые сервисы. Например, платформа Twinby заняла место ушедшего Tinder и сделала ставку на молодёжную аудиторию. Именно поэтому, на фоне снижения интереса к крупным игрокам Twinby, наоборот, демонстрирует рост.

В интервью Russian Business сооснователь сервиса Валерий Климов заявлял, что компания привлекла 220 млн рублей через private equity. По его словам, это «наверное, самая большая сумма в истории России» для такого формата финансирования в дейтинг-сегменте. Позже проект закрыл дополнительный сделку на 500 млн рублей.

Климов также отмечал, что сразу после ухода Tinder компания сознательно сосредоточилась на российском рынке. По его словам, это позволило сервису войти в топ–3 дейтинг-приложений по выручке в стране и укрепить позиции в сегменте молодой аудитории.