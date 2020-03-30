Lamoda начала продавать продукты питания

Интернет-магазин одежды и аксессуаров Lamoda начал продавать продукты питания на фоне распространения коронавируса в России. Пользователи смогут приобрести на сайте макароны, крупы, хлопья, чай, кофе, сообщает РИА Новости .

Также можно купить специи и добавки, продукты быстрого приготовления. Доступны товары для красоты и гигиены, в том числе продукция для ухода за детьми, а также товары для дома.

«Мы пополнили наш каталог популярными продовольственными товарами с длительным сроком хранения. Мы призываем наших покупателей оставаться дома в период распространение вируса, и хотим, чтобы они могли заказывать максимально широкий спектр товаров у одного продавца и не увеличивать количество доставок в этот период», — рассказали в компании.

Ритейлер сообщил, что все заказы доставляются на собственных автомобилях. Все машины дополнительно дезинфицируются. Также пользователям доступна бесконтактная доставка.

Фото: Narin Eungsuwat / Shutterstock