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Lamoda начала продавать продукты питания

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Интернет-магазин одежды и аксессуаров Lamoda начал продавать продукты питания на фоне распространения коронавируса в России. Пользователи смогут приобрести на сайте макароны, крупы, хлопья, чай, кофе, сообщает РИА Новости.

Lamoda начала продавать продукты питания

Также можно купить специи и добавки, продукты быстрого приготовления. Доступны товары для красоты и гигиены, в том числе продукция для ухода за детьми, а также товары для дома.

«Мы пополнили наш каталог популярными продовольственными товарами с длительным сроком хранения. Мы призываем наших покупателей оставаться дома в период распространение вируса, и хотим, чтобы они могли заказывать максимально широкий спектр товаров у одного продавца и не увеличивать количество доставок в этот период», — рассказали в компании.

Ритейлер сообщил, что все заказы доставляются на собственных автомобилях. Все машины дополнительно дезинфицируются. Также пользователям доступна бесконтактная доставка.

Фото: Narin Eungsuwat / Shutterstock

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