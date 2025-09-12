Регистрация продавцов Lamoda доступна через единый кабинет

Lamoda обновила процесс выхода брендов на маркетплейс, сделав его прозрачным и удобным для продавцов. Новый личный кабинет Lamoda Seller объединяет инструменты для работы с товарами, продвижением и аналитикой, а анкета-заявка стала пошаговой с отслеживанием статуса. При этом проверка соответствия критериям платформы остаётся обязательной: оцениваются ассортимент, товарные знаки и документы, подтверждающие качество продукции.

Единый личный кабинет

С сентября процесс подключения новых продавцов к платформе полностью перенесён в личный кабинет Lamoda Seller. Через него партнёры могут выбрать модель сотрудничества, заполнить анкету и подать документы для размещения в разделе «Дизайнеры» — категории для премиальных и нишевых брендов. Функционал личного кабинета доступен ещё до подписания официальных документов, что позволяет компаниям заранее ознакомиться с интерфейсом и возможностями площадки.

Выход на маркетплейс под контролем

По словам Анастасии Уткиной, директора B2B продукта Lamoda, компания стремится сделать процесс выхода брендов на маркетплейс максимально простым и удобным. Она подчеркнула, что онбординг, то есть первичная интеграция продавца с платформой, остаётся ключевым этапом и тщательно контролируется. Несмотря на технические обновления, регистрация не стала полностью автоматической: все новые партнёры проходят проверку по ассортименту, товарным знакам, маркировке и качеству продукции.

Контекст

Обновление платформы Lamoda отражает тренд на упрощение цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса. Единый личный кабинет, более наглядные анкеты и публикация историй успеха ключевых категорий «Одежда», «Обувь», «Дом», «Красота», «Дети» на новом лендинге и в разделе платформы для продавцов позволяют брендам быстрее запускать продажи, сохраняя при этом контроль качества и соблюдение стандартов площадки. Это снижает риск ошибок на старте и делает продвижение более эффективным.

Фото на обложке: Ramsés Cervantes / Unsplash