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Lamoda добавила возможность оставлять фотоотзывы к товарам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

На Lamoda появилась возможность добавлять фотоотзывы на товары. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Lamoda добавила возможность оставлять фотоотзывы к товарам

Пользователи приложения Lamoda для iOS и Android могут прикрепить до 5 фотографий к отзыву, который они оставляют на любой товар, представленный на платформе. Опубликованные фотографии становятся видны другим пользователям в блоке отзывов на странице товара сразу после модерации. 

Lamoda

За оставленные фотоотзывы пользователь получает дополнительные баллы в системе лояльности Lamoda Club. 

Первые результаты тестового запуска фотоотзывов в приложении Lamoda на iOS в мае 2020 года показали увеличение прибыли и снижение доли отказов и возвратов товаров, заказанных через приложение, говорится в сообщении компании. 

В ближайшее время фотоотзывы станут доступны для пользователей десктопной и мобильной версий сайта Lamoda, а также появятся инструменты редактирования фотографий.

Фото на обложке: Unsplash

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