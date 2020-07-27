Lamoda добавила возможность оставлять фотоотзывы к товарам
На Lamoda появилась возможность добавлять фотоотзывы на товары. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.
Пользователи приложения Lamoda для iOS и Android могут прикрепить до 5 фотографий к отзыву, который они оставляют на любой товар, представленный на платформе. Опубликованные фотографии становятся видны другим пользователям в блоке отзывов на странице товара сразу после модерации.
Lamoda
За оставленные фотоотзывы пользователь получает дополнительные баллы в системе лояльности Lamoda Club.
Первые результаты тестового запуска фотоотзывов в приложении Lamoda на iOS в мае 2020 года показали увеличение прибыли и снижение доли отказов и возвратов товаров, заказанных через приложение, говорится в сообщении компании.
В ближайшее время фотоотзывы станут доступны для пользователей десктопной и мобильной версий сайта Lamoda, а также появятся инструменты редактирования фотографий.
Фото на обложке: Unsplash
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