Lamoda запустила благотворительную капсулу «Полоса заботы»

Lamoda вместе с брендом Toucankids и фондом «Тебе поверят» представила детскую коллекцию «Полоса заботы» . Проект создан в поддержку кампании #Страшноважно и помогает родителям обсуждать с детьми тему личных границ. В фонд перечислят 5% от стоимости каждой вещи из коллекции.

Вещи сделаны из безопасных для детей материалов

В капсулу вошли худи, футболки и тёплые головные уборы. Ключевой элемент коллекции — рисунок ребёнка в полосатом свитере, который символизирует постоянство заботы и поддержку со стороны взрослых.

Вся продукция выполнена из материалов, которые соответствуют стандарту Oeko-Tex 100, что гарантирует безопасность материалов для детской кожи и отсутствие в них вредных веществ.

Фонд оказывает поддержку тем, кто пережил насилие

Lamoda и фонд «Тебе поверят» с 2023 года реализуют совместную инициативу. Она помогает родителям обсуждать с детьми тему личных границ и «правило купальника»: никто не вправе прикасаться к частям тела, которые обычно скрыты одеждой.

5% от продажи каждого изделия направят на поддержку программы фонда: помощь получат люди, пережившие в детстве сексуализированное насилие. Также фонд устраивает образовательные инициативы по профилактике насилия и предоставляет бесплатные анонимные консультации и помощь юристов.

Около 840 млн женщин в мире сталкивалось с насилием

Проблема насилия остаётся крайне острой. По данным ВОЗ, почти каждая третья женщина в мире (около 840 млн человек) сталкивалась с сексуальным насилием.

За 2025 год физическое или сексуальное насилие со стороны партнёра пережили 316 млн женщин — это 11% женского населения старше 15 лет. Темпы снижения этих показателей остаются минимальными: за 20 лет распространённость насилия снизилась лишь на 0,2% в год.

Контекст