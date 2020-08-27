Артемий Лебедев записал свой голос для российского речевого синтезатора RHVoice
Российский социальный проект помощи незрячим Tiflo Host открыл лабораторию по созданию новых голосов для речевого синтезатора RHVoice. Первым продуктом лаборатории стал голос «Артемий». Речевую базу голоса записал блогер, дизайнер и путешественник Артемий Лебедев. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе проекта Everland, веб-разработчиком которого является основатель Tiflo Host Артем Плаксин.
«Появление “Артемия” — это, без сомнения, знаковое событие: ведь до этого последний голос “Анна” для речевого синтезатора RHVoice был создан ещё в 2015 году», — отмечает Плаксин.
Речевой синтезатор — это программа, которая переводит текст в речь. RHVoice направлен на помощь в озвучивании текста незрячим людям. Отмечается, что сейчас выбор озвучки у пользователей программы небольшой: создано 4 русских голоса, причём мужской из них — всего один. Поэтому голос «Артемий», как считают разработчики, будет востребован.
Процесс создания голоса состоит из нескольких этапов:
- запись диктором речевой базы, состоящей по стандарту из 2458 предложений на русском языке;
- выбор из начитанных фраз множества пар фонем и их сочетаний в словах и предложениях;
- формирование data-файла голоса.
Tiflo Host планирует записать ещё, как минимум, шесть мужских и женских новых голосов. Для этого сейчас ведется поиск дикторов, готовых принять участие в проекте на некоммерческой основе.
«У людей должен быть выбор. Тем более, выбор из качественных голосов. Один голос может больше подойти для книг, другой для постоянной работы, третий для каких-то иных задач. Один голос будет лучше звучать на телефоне, другой на компьютере», — поясняет Плаксин.
Он добавил, что в планах также запись базы для английского языка, татарского или любого другого из существующих в RHVoice.
Голос диктора, запись которого ведется в условиях студии, должен удовлетворять нескольким требованиям:
- он не должен быть низким;
- голос должен звучать ровно, без ярко выраженных особенностей и интонационных всплесков;
- в идеале голос должен быть богат обертонами.
Tiflo Host — некоммерческий социальный проект, созданный по инициативе группы незрячих программистов и веб-разработчиков, в июле 2018 года. Его работа нацелена на развитие российского сектора интернета для незрячих, адаптацию веб-сервисов и ликвидацию интернет-безграмотности среди пользователей с нарушением зрения. Проект включает в себя сервис конвертации файлов «Данные в данные», сервис для освоения веб-программирования и создания сайтов Tiflo Site и облачное хранилище Tiflo Cloud.
Фото: Photogenica
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