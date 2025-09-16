ИИ от Яндекс Директа бесплатно создаёт сайты для бизнеса

«Яндекс Директ» начал тестировать бесплатный конструктор сайтов на базе нейросетей. Сервис генерирует лендинг за несколько минут и сразу готовит его к продвижению: собирает заявки, показывает отзывы, подключает аналитику. Для малого бизнеса это шанс выйти в онлайн без бюджета и без специалистов.

Лендинг без программиста

Теперь для создания собственного сайта предпринимателю достаточно описать бизнес и выбрать иллюстрации — а заголовки, тексты и картинки система предложит сама. Нейросети помогают с наполнением, а пошаговые инструкции проводят пользователя через все этапы: от выбора блоков до публикации.

Страница собирается из модулей: форма для заявок, отзывы из «Яндекс Бизнеса», карта с адресом, описание компании, примеры работ. Все блоки редактируются, а результат можно сразу опубликовать и использовать как обычный сайт в Сети.

Реклама и заявки — в комплекте

После публикации сайт сразу готов к эффективному продвижению: в него встроен сбор заявок, аналитика и интеграция с «Яндекс Директом». Лендинг можно указывать в рекламе, визитках и рассылках, а его работа не зависит от активных рекламных кампаний.

Даже если у компании уже есть основной сайт, новый инструмент помогает быстро запускать дополнительные страницы под конкретные рекламные акции или тестировать разные варианты посадочных страниц. Для маркетологов это экономия времени и ресурсов.

Специально для малого бизнеса

Инструмент ориентирован на малый бизнес и предпринимателей без опыта в digital-маркетинге. Теперь создание сайта перестаёт быть барьером: нет нужды нанимать программистов или дизайнеров, а бюджет на разработку можно направить в продвижение.

«Небольшие бизнесы не готовы инвестировать много ресурсов в разработку сайта: треть опрошенных готова потратить до 10 тыс. рублей, большинство считает максимально допустимой тратой 50 тыс. рублей. Наш новый инструмент решает эту проблему — он позволяет бесплатно создать сайт за несколько минут, не требуя специальных знаний, и при этом дает больше возможностей для продвижения бизнеса», — сообщили в пресс-службе компании.

Но сервис будет полезен и профессионалам. Он позволяет быстро проверять гипотезы и адаптировать лендинги под новые задачи, а значит, ускоряет работу с рекламными кампаниями.

Контекст

Сейчас конструктор сайтов доступен только в веб-версии «Яндекс Директа». В ближайшие месяцы функционал планируют расширить, добавив мобильную версию и новые возможности для настройки.

По сути, «Яндекс» предлагает бизнесу новый вход в экосистему: сайт создаётся в пару кликов, а дальше предпринимателю остаётся только работать с трафиком. Это может стать массовым решением для тех, кто до сих пор «жил офлайн» и не успевал заняться интернет-продвижением.