Лендинг «под ключ» — бесплатно и с помощью ИИ: Яндекс Директ запускает инструмент по созданию сайтов для бизнеса
ИИ от Яндекс Директа бесплатно создаёт сайты для бизнеса
«Яндекс Директ» начал тестировать бесплатный конструктор сайтов на базе нейросетей. Сервис генерирует лендинг за несколько минут и сразу готовит его к продвижению: собирает заявки, показывает отзывы, подключает аналитику. Для малого бизнеса это шанс выйти в онлайн без бюджета и без специалистов.
Лендинг без программиста
Теперь для создания собственного сайта предпринимателю достаточно описать бизнес и выбрать иллюстрации — а заголовки, тексты и картинки система предложит сама. Нейросети помогают с наполнением, а пошаговые инструкции проводят пользователя через все этапы: от выбора блоков до публикации.
Страница собирается из модулей: форма для заявок, отзывы из «Яндекс Бизнеса», карта с адресом, описание компании, примеры работ. Все блоки редактируются, а результат можно сразу опубликовать и использовать как обычный сайт в Сети.
Реклама и заявки — в комплекте
После публикации сайт сразу готов к эффективному продвижению: в него встроен сбор заявок, аналитика и интеграция с «Яндекс Директом». Лендинг можно указывать в рекламе, визитках и рассылках, а его работа не зависит от активных рекламных кампаний.
Даже если у компании уже есть основной сайт, новый инструмент помогает быстро запускать дополнительные страницы под конкретные рекламные акции или тестировать разные варианты посадочных страниц. Для маркетологов это экономия времени и ресурсов.
Специально для малого бизнеса
Инструмент ориентирован на малый бизнес и предпринимателей без опыта в digital-маркетинге. Теперь создание сайта перестаёт быть барьером: нет нужды нанимать программистов или дизайнеров, а бюджет на разработку можно направить в продвижение.
«Небольшие бизнесы не готовы инвестировать много ресурсов в разработку сайта: треть опрошенных готова потратить до 10 тыс. рублей, большинство считает максимально допустимой тратой 50 тыс. рублей. Наш новый инструмент решает эту проблему — он позволяет бесплатно создать сайт за несколько минут, не требуя специальных знаний, и при этом дает больше возможностей для продвижения бизнеса», — сообщили в пресс-службе компании.
Но сервис будет полезен и профессионалам. Он позволяет быстро проверять гипотезы и адаптировать лендинги под новые задачи, а значит, ускоряет работу с рекламными кампаниями.
Контекст
Сейчас конструктор сайтов доступен только в веб-версии «Яндекс Директа». В ближайшие месяцы функционал планируют расширить, добавив мобильную версию и новые возможности для настройки.
По сути, «Яндекс» предлагает бизнесу новый вход в экосистему: сайт создаётся в пару кликов, а дальше предпринимателю остаётся только работать с трафиком. Это может стать массовым решением для тех, кто до сих пор «жил офлайн» и не успевал заняться интернет-продвижением.
