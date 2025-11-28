Снять дом на Новый 2026 год можно в среднем за 16 600 ₽

В 2025 году впервые по количеству бронирований на Новый год лидером стала Ленинградская область. Средняя цена аренды дома в праздники — 18 600 рублей в сутки. Подмосковье, которое всегда было в лидерах, уступило первое место, но обошло в цене. Дом в столичном регионе можно снять в среднем за 24 000 рублей в сутки.

Путешествовать в Новый год будут всего 2% россиян

Согласно опросу российского сервиса цифровых платежей ЮMoney и сервиса по краткосрочной аренде жилья Суточно.ру, 20% респондентов планирует уехать на праздники в дом за городом или на дачу. 64% участников опроса не хотят никуда ехать. С семьёй или друзьями Новый год отпразднуют 14% респондентов, а путешествие выбрали всего 2%.

45% респондентов до сих пор не сделали выбор, где отмечать Новый год, 20% будут гостить у родных, 17% участников отметили загородный отдых на праздники удобным и уедут из города, а у 13% есть собственная дача.

Подмосковье остаётся самым дорогим направлением для аренды жилья на Новый год

По данным сервисов ЮMoney и Суточно.ру, средняя цена аренды дома в России на Новый 2026 год составляет 16 600 рублей — это примерно на 7% выше, чем год назад. Впервые на первом месте по бронированиям оказалась Ленинградская область, где снять дом можно в среднем за 18 600 рублей.

По сравнению с прошлым годома интерес к домам в Подмосковье в новогодний сезон тоже заметно увеличился — спрос вырос примерно на 40%. Вместе с этим поднялись и цены: средняя стоимость ночи в период новогодних праздников достигла 24 000 рублей, что на 8% выше прошлогоднего значения.

Чаще всего бронируют жильё на трое суток, а сумма за поездку выходит примерно в 72 000 рублей. Даты 30 декабря — 2 января остаются самыми востребованными.

Среди городов Московской области чаще выбирают Истру, Коломну, Дмитров, Можайск и Домодедово. На этих направлениях цена за сутки колеблется от 22 800 до 26 000 рублей.

В число популярных регионов для аренды домов на Новый 2026 год также вошли Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ярославская, Владимирская и Кемеровская области, а также Карелия. Рост активности россиян дополнительно фиксируется и в Минеральных Водах.

Стоимость аренды в регионах сильно различается. Во Владимирской области она выросла до 23 700 рублей (+30% за год), в Кемеровской — до 23 100 (+20% за год). В Ярославской области сутки обходятся в 17 600 рублей (+11% за год), в Карачаево-Черкесии — в 17 550 (+19% за год), в Карелии — в 15 900 (+9% за год). Адыгея держит цену на уровне 12 750 рублей (+4% за год), а Ставрополье — около 9 100 рублей (+11% за год). Цена снизилась только в Краснодарском крае — минус 12% за год.

Решающим фактором при выборе жилья на Новый год является цена

По информации ЮMoney и Суточно.ру, при выборе дома на Новый год для подавляющего большинства решающий фактор — цена. На неё ориентируются 75% респондентов. За местоположением следят 59%, а качество дома, включая наличие бани, сауны или бассейна, играет роль для 54%. Новогодняя атмосфера — ёлка и украшения — важна для 22% респондентов.

Аналитики сервиса цифровых платежей ЮMoney и сервиса по краткосрочной аренде жилья Суточно.ру отмечают, что чаще всего выбирают просторные дома, куда можно пригласить много гостей. Популярны варианты с баней, камином, мангалом и удобной кухней. Размещению с готовой ёлкой и Wi-Fi пользователи также отдают предпочтение. Возможность мгновенного подтверждения брони тоже остаётся востребованной.

Руководитель направления корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова говорит, что для многих решающей становится возможность собраться компанией в одном пространстве, что сложнее организовать в городской квартире.