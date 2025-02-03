Власти обновили условия выдачи субсидий малому и среднему бизнесу по программе льготных займов

Максимальный размер субсидии для малых и средних предприятий по программе льготных займов будет ограничен 6% при ключевой ставке Центробанка выше 12% годовых (сейчас — 21%). Об этом говорится в решении о порядке предоставления субсидии от 20 января, которое есть у «Ведомостей».

Прежние условия предполагали, что максимальный размер субсидии ограничен 9,75%. Эти деньги получают банки для возмещения недополученных доходов по льготным кредитам, отметила газета.

Лимит по программе Минэка на год составит 100 млрд рублей, сообщали «Ведомости» в конце января. Она станет доступна малым и средним предприятиям из перечня приоритетных отраслей, который сейчас обновляет правительство.

Необходимость корректировать формулы субсидирования процентной ставки связана с повышением нагрузки на бюджет из-за роста ключевой ставки, заявил газете директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, прежняя формула была введена во времена, когда ставка была ниже 10%, и не учитывала процентные риски для бюджета.

Также изменение субсидии связано с сокращением поддержки малого бизнеса, добавил эксперт. Если раньше был отдельный нацпроект, то сейчас действует лишь федеральный внутри проекта «Эффективная экономика», который затрагивает лишь отдельные высокотехнологичные компании и выделяет достаточно небольшой объем денег, не рассчитанный на широкий круг компаний, уточнил Климанов.

В конце января в Корпорации МСП заявили, что число малых и средних предприятий в России достигло 6,59 млн. В организации отметили, что в 2024 году в стране было зарегистрировано свыше 1 млн новых юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

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