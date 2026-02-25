Лувр объявил о смене руководства — прошлый директор была вынуждена уйти спустя 4 месяца после ограбления музея

Лувр объявил о смене руководства, сообщает Le Parisien. Пост директора займёт историк искусства Кристоф Лерибо, ранее возглавлявший Версальский дворец. Он пришёл на смену Лоранс Де Кар, покинувшую должность спустя четыре месяца после резонансного ограбления музея.

Новый руководитель планирует сконцентрироваться на вопросах безопасности

О кадровом решении объявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече Совета министров, которая прошла 25 февраля. Новый директор музея Кристоф Лерибо — доктор искусствоведения и специалист по истории искусств. До назначения он руководил Версальским дворцом, ранее — рядом других известных музеев.

Говоря о задачах на новом посту, Лерибо обозначил несколько ключевых направлений:

усиление защиты здания и музейных коллекций;

обеспечение безопасности сотрудников;

восстановление доверия к учреждению;

Новый глава Лувра сообщил, что намерен проводить изменения в тесном взаимодействии с коллективами музея и профильными подразделениями. Такой подход позволит восстановить имидж организации с мировым именем.

Президент Франции одобрил увольнение предыдущей руководительницы

Лоранс Де Кар сообщила о своём решении покинуть должность 24 февраля. Как сообщает Le Parisien, после ограбления музея осенью прошлого года она находилась под сильным давлением из-за общественного резонанса и проблем, обнаруженных в ходе расследования. Речь о крайне ненадежной системе защиты музея.

Лоранс Де Кар возглавляла музей с конца 2021 года. Президент Франции поддержал её решение, отметив, что Лувру в текущей ситуации требуются устойчивость и новый импульс для реализации крупных программ по усилению безопасности и обновлению инфраструктуры.

Контекст

Кадровые изменения произошли на фоне ограбления в Лувре, которое произошло 19 октября. Злоумышленники украли из галереи Аполлона украшения, входившие в историческую коллекцию, связанную с Наполеоном и императрицей Жозефиной. Среди похищенных предметов — диадема, брошь и ожерелье. По данным издания Le Parisien, всего было украдено почти 8,5 тыс. бриллиантов, несколько десятков изумрудов, 34 сапфира и более 200 жемчужин. Корону императрицы Евгении, которая была супругой Наполеона III, впоследствии обнаружили рядом с галереей.

Всего на весь процесс ограбление у четырёх злоумышленников ушло четыре минуты. Сумма похищенных драгоценностей составила €88 млн. Поймать удалось только двоих подозреваемых, которые частично признались в содеянном.