«Магнит» начнет использовать ИИ и данные карт лояльности в массовых промоакциях

В сети магазинов «Магнит» с 2022 года начнет работу разработанная при участии Boston Consulting Group (BCG) система управление потребительской ценностью (CVM), основанная на искусственном интеллекте и данных карт лояльности.

Массовые промоакции «Магнита» будут проходить персонализировано и с учетом данных, полученные с 55 млн карт покупателей. Доля покупок с их использованием превышает 65% в продажах на конец III квартала 2021 года.

«Сейчас единые предложения формируются для сегмента, охватывающего от 100 000 покупателей, при этом загрузка, создание сообщений и аналитика происходят во многом вручную. Новая система будет автоматически определять сегменты аудитории», — пояснила пресс-служба ПАО «Магнит».

Самообучающиеся алгоритмы в нужное время подберут для покупателей оптимальные механики (наиболее релевантные продукты, скидки, купоны, бонусы) в разных каналах коммуникации, в том числе через мобильное приложение, push-уведомления, смс-рассылку.

Для запуска CVM в «Магните» создаются три продуктовые команды из специалистов по анализу данных и Big Data, маркетологов, экспертов коммерческой функции. Работа основана на принципах Agile, пояснили в компании. Отмечается, что «Магнит» будет оперировать тысячами уникальных промоакций ежедневно.

На 30 сентября у «Магнита» было более 25,3 тысяч магазинов в РФ. Выручка компании за январь-октябрь 2021 года составила 1,3 трлн рублей, EBITDA — 151,4 млрд руб.

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Фото на обложке: Unsplash