«Магнит» начал тестировать экзоскелет для работы в распредцентрах

Розничная сеть «Магнит» приступила к тестированию экзоскелета для работы в распределительных центрах. Он поможет компенсировать около 20% нагрузки для сотрудника при подъеме тяжелых грузов. Об этом сообщили RB.ru в пресс-службе компании.
Экзоскелет используется для подъема тяжелых грузов работниками. Это разработка компании «Экзаурус» (участник акселератора «Магнита» и «Сколково» — MGNTech).
Каркас, как заявили в компании, максимально прост в использовании. После разовой индивидуальной надстройки под индивидуальные особенности работник уже через 15 минут может выполнять привычные действия.
Конструкция в три кг крепится на теле ремнями и компенсирует нагрузку на поясницу при подъеме и переносе грузов до 50 кг. Она также поддерживает тело при наклонах и снижает риск травм.
Экзоскелету не нужна зарядка от источников питания. Он работает за счет накопления и отдачи энергии: сотрудник сам «заряжает» устройство с помощью гравитации, чтобы потом поднять груз.
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Фото на обложке: «Магнит»
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