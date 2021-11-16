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«Магнит» начал тестировать экзоскелет для работы в распредцентрах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Розничная сеть «Магнит» приступила к тестированию экзоскелета для работы в распределительных центрах. Он поможет компенсировать около 20% нагрузки для сотрудника при подъеме тяжелых грузов. Об этом сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

«Магнит» начал тестировать экзоскелет для работы в распредцентрах

Экзоскелет используется для подъема тяжелых грузов работниками. Это разработка компании «Экзаурус» (участник акселератора «Магнита» и «Сколково» — MGNTech).

Каркас, как заявили в компании, максимально прост в использовании. После разовой индивидуальной надстройки под индивидуальные особенности работник уже через 15 минут может выполнять привычные действия.

Конструкция в три кг крепится на теле ремнями и компенсирует нагрузку на поясницу при подъеме и переносе грузов до 50 кг. Она также поддерживает тело при наклонах и снижает риск травм. 

Экзоскелету не нужна зарядка от источников питания. Он работает за счет накопления и отдачи энергии: сотрудник сам «заряжает» устройство с помощью гравитации, чтобы потом поднять груз.

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Фото на обложке: «Магнит»

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