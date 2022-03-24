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Western Union прекращает переводы в России, аэропорты на юге страны закрыли до апреля: главное 24 марта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 29-го дня военной операции на Украине: платежная система Western Union прекращает денежные переводы в России, ограничение полетов в южной и центральной части России продлили до апреля, власти обсуждают взимание с зарубежных сервисов платы за трафик.

Сводка дополняется в течение дня.

Western Union прекращает переводы в России, аэропорты на юге страны закрыли до апреля: главное 24 марта

О главных событиях к утру 24 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Власти

  • Банки и коллекторские агентства с иностранным участием столкнулись с проблемой взыскания долгов через ФССП. Приставы воспринимают такие компании как нерезидентов и «жестко» трактуют ответные санкционные указы президента.
  • Власти обсуждают взимание с зарубежных сервисов платы за трафик в пользу российских операторов связи. Значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.

Фондовый рынок и банки

  • Московская биржа возобновила торги акциями после перерыва почти в месяц. На первых с 25 февраля торгах российский рынок поднялся почти на 12%. Лидеры роста — «Новатэк», «Алроса», «Роснефть», «Норникель», «Магнит», «Фосагро», дешевеют бумаги «Аэрофлота».
  • Платежная система Western Union прекращает проведение денежных переводов в России с 24 марта. Компания будет организовывать только трансграничные переводы. Решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций.

Транспорт

  • Росавиация сообщила о продлении ограничения полетов в 11 аэропортов в южной и центральной части России до 03:45 мск 1 апреля. Ограничение ввели 24 февраля и уже несколько раз продлевали. Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Сервисы

  • Rutube введет функцию авторизации через Госуслуги, сообщило Минцифры. Верификация через государственный сайт позволит публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также «предупредит загрузку нежелательного контента».
  • Microsoft отключил почте Mail.ru доступ к своим серверам. 17 марта пользователи VK начали жаловаться на неработающий инструмент просмотра файлов, прикрепленных к письмам в почтовом клиенте Mail.ru. VK работает над новым решением вместе с компанией «МойОфис».
  • Магазин приложений Play Store оказался заблокирован вместе с Google News. По данным Globalcheck, сайт play.google.com недоступен в России.

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