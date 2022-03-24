RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 29-го дня военной операции на Украине: платежная система Western Union прекращает денежные переводы в России, ограничение полетов в южной и центральной части России продлили до апреля, власти обсуждают взимание с зарубежных сервисов платы за трафик.

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Western Union прекращает переводы в России, аэропорты на юге страны закрыли до апреля: главное 24 марта