Малый бизнес покидает рынок онлайн-торговли: в 2026-м в России открылось на 25% меньше компаний, чем в прошлом году
Интерес предпринимателей к интернет-торговле снижается второй год подряд
За январь и февраль 2026 года в России зарегистрировали 19,7 тыс. компаний и ИП в сфере онлайн-торговли. Это на четверть меньше, чем в прошлом году, сообщает «Коммерсант». При этом количество закрытых бизнес-проектов выросло на 15% относительно 2024-го — и достигло 130,3 тыс.
В 2025 году новых компаний и бизнесменов было на 18% меньше, чем в 2024-м
Уменьшение количества новых регистраций ИП и компаний продолжается второй год подряд. В 2025 году на рынок вышло 149 тыс. новых компаний и предпринимателей — на 18% меньше год к году.
Сейчас большая часть интернет-торговли осуществляется через маркетплейсы. По информации источников «Коммерсанта», доля маркетплейсов в общем объёме рынка онлайн-торговли составляла почти 72%.
Пик интереса к маркетплейсам со стороны предпринимателей пришёлся на 2023 год. Тогда на Wildberries и Ozon работали около 550 тысяч компаний и ИП, сообщал Forbes. После число новых бизнесменов и компаний в этой сфере начало снижаться — и сейчас показатели фактически вернулись к уровню 2022 года. В середине марта 2026 года в сегменте e-commerce насчитывается 466 тыс.бизнесов.
Доля компаний с выручкой до 100 тыс. рублей сократилась на 9%
Быстрее всего рынок покидают малые продавцы с оборотом до 100 тыс. рублей в месяц. Сегмент с выручкой до 10 тыс. рублей уменьшился с 27% до 15%, до 100 тыс. рублей — с 37% до 28%.
Продавцы с небольшим оборотом уходят из-за роста комиссий маркетплейсов, увеличения логистических затрат и расходов на возвраты товаров, сообщают источники «Коммерсанта». Дополнительным фактором становится изменение правил уплаты НДС для бизнеса.
Порог входа предпринимателей в интернет-торговлю стал выше
Ранее бизнесмены входили на рынок онлайн-торговли с минимальными вложениями. Их главной целью на старте было протестировать спрос, только потом они начинали развиваться и инвестировать больше денег.
Теперь, считают источники «Коммерсанта», подобный подход не работает: уровень конкуренции стал гораздо выше. Предприниматели чаще заходят на маркетплейсы с подготовленной стратегией, инвестициями и пониманием экономики бизнеса.
Контекст
Оборот крупнейших маркетплейсов — Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета — по итогам 2025 года достиг 8,59 трлн рублей, увеличившись на 32,2%. Годом ранее темпы роста составили 50%. Эксперты связывают снижение динамики с слишком быстрым масштабированием сегмента и охлаждением спроса потребителей.
На динамику влияет и рост издержек для продавцов: за 2023–2025 годы комиссии маркетплейсов увеличились на 58–63%, затраты на логистику — на 33–89%, а доля выручки селлеров сократилась до 69%.
