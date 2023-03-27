Банки могут обязать блокировать онлайн-подписки, топ-менеджер «Черноголовки» инвестировал в выпуск косметики и бытовой химии под брендом Naturalistykа, банкам хотят разрешить открывать счета иностранцам без идентификации в России и другие события 27 марта.

Блокировка онлайн-подписок, топ-менеджер «Черноголовки» инвестировал в выпуск косметики: главное 27 марта