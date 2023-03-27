Блокировка онлайн-подписок, топ-менеджер «Черноголовки» инвестировал в выпуск косметики: главное 27 марта

Карина Пардаева
Банки могут обязать блокировать онлайн-подписки, топ-менеджер «Черноголовки» инвестировал в выпуск косметики и бытовой химии под брендом Naturalistykа, банкам хотят разрешить открывать счета иностранцам без идентификации в России и другие события 27 марта.
Блокировка онлайн-подписок, топ-менеджер «Черноголовки» инвестировал в выпуск косметики: главное 27 мартаКарина Пардаева
Финансы
- Банки предложили обязать блокировать онлайн-подписки. Представители онлайн-ресурсов считают инициативу избыточной, пишут «Известия».
- В Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, направленный на упрощение процедуры открытия счетов в российских банках для иностранных физических и юридических лиц, свидетельствуют материалы нижней палаты парламента, сообщил «Коммесантъ».
Бизнес
- Один из топ-менеджеров X5 Group Игорь Плетнев, планировавший инвестировать в развитие в РФ белорусской сети бюджетных кофеен Hotfix, решил выйти из бизнеса, пишет «Ъ».
- Испанский финтех-холдинг Бориса Батина и Александра Дунаева ID Finance привлек €30 млн от британского Kingsway Capital. Деньги пойдут на развитие внебанковского продукта Plazo в Испании и Мексике.
- Из-за снижения спроса и отсутствия возможности продвижения товаров на популярных западных платформах стоимость привлеченного клиента за год для российских онлайн-ритейлеров по разным категориям выросла от полутора до пяти раз, узнал «Коммерсантъ».
- Мультиоблачная no-code платформа Дмитрия Паненкова emma получила $6 млн в посевном раунде. Среди инвесторов — фонды Altair Capital Игоря Рябенького, RTP Global Леонида Богуславского и CircleRock Capital.
- Структуры главы совета директоров производителя безалкогольных напитков ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова инвестировали в выпуск косметики и бытовой химии под брендом Naturalistykа, сообщил «Ъ».
- Сеть московских кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» сменила владельцев, теперь она принадлежит владельцу сети АЗС «Нефтемагистраль», пишет РБК.
Фото на обложке: White bear studio /
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