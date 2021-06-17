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«Честный ЗНАК» проведет чемпионат по разработке ИТ-решения, которое упростит маркировку для малого бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Национальная система цифровой маркировки «Честный ЗНАК» проведет онлайн-чемпионат для .NET-разработчиков. В ходе соревнования участникам нужно будет разработать решение, оптимизирующее процесс маркировки товаров для малого и среднего бизнеса.

«Честный ЗНАК» проведет чемпионат по разработке ИТ-решения, которое упростит маркировку для малого бизнеса

Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей, из которых 2 млн — контракт на разработку программного обеспечения. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе платформы All Cups от Mail.ru Group (платформа является технологическим партнером конкурса). По итогам три лучшие команды получат денежные призы в размере 100-350 тысяч рублей.

Победитель станет подрядчиком Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») и на коммерческих условиях реализует проект ПО «Маркировка» для компании.

Главная задача соревнования — разработать решение, которое упростит процесс нанесения маркировки для малого и среднего бизнеса. Участникам предстоит описать архитектуру будущего ПО, разработать схематичный интерфейс (mock-up) программы и предложить идеи для технической реализации готового продукта.

Принять участие в онлайн-чемпионате смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Регистрация на чемпионат открыта по ссылке.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Чемпионат состоит из трех раундов. В ходе предварительного этапа участники смогут познакомиться с возможностями платформы.

  • 21 июня стартует первый раунд: у команд будет 24 часа на заполнение анкеты с вопросами из областей разработки и системного анализа, а также решение нескольких алгоритмических задач. Проверка решений проводится автоматически.
  • Успешно справившиеся с первым раундом участники пройдут во второй раунд, где им предстоит предложить свои решения на основе технического задания, доступного для скачивания. На разработку решения у участников будет две календарные недели.
  • В заключительный третий раунд попадут десять лучших команд, которые защитят свои решения перед жюри в онлайн-формате. 

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Фото: Unsplash

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