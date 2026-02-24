Медианные зарплаты в России выросли почти на 20% за 2025 год — но сотрудники этого не почувствовали

По данным исследования Dream Job, медианные зарплаты в 2025 году увеличились в среднем на 17–18%. В отдельных секторах рост превысил 25–30%. Однако субъективная оценка материального положения сотрудников в большинстве отраслей снизилась.

Больше всего медианная зарплата выросла в энергетическим секторе

По итогам года медианные зарплаты увеличились во всех без исключения отраслях. Наиболее заметная динамика зафиксирована в энергетике: медиана выросла с 60 000 до 80 000 рублей — более чем на 30% за год.

В телекоммуникациях показатель увеличился с 47 000 до 60 000 рублей (+27,7%), в IT — с 60 000 до 75 000 рублей (+25%). В строительстве и недвижимости медианная зарплата достигла 100 000 рублей против 82 000 годом ранее (+22%).

Рост показали и другие сегменты:

финансы — 70 000 рублей против 60 000 (+16,7%);

розничная торговля — 58 000 вместо 50 000 (+16%);

продукты питания — 65 000 против 57 000 (+14%).

Формально рынок труда демонстрирует устойчивую положительную динамику.

Сотрудники анализируют не зарплату, а соотношение потраченных сил и вознаграждения

Несмотря на увеличение выплат, субъективная оценка дохода в 2025-м в большинстве отраслей снизилась по сравнению с предыдущим годом. Восприятие дохода ухудшается из-за завышенных ожиданий, усиления нагрузки, эмоционального напряжения и недостаточной прозрачности процессов.

Эксперты Dream Job отмечают, что компании часто повышают зарплаты, чтобы закрыть кадровый дефицит, а также компенсировать возросшую нагрузку. Поэтому сотрудники оценивают не абсолютную сумму выплат, а соотношение оплаты и усилий.

Работники почувствовали рост зарплат только в финансовом секторе

Эксперты Dream Job оценили субъективное ощущение доходов сотрудников разных сфер по пятибалльной шкале. Оказалось, что почти во всех сферах сотрудники хуже чувствуют прибавку к зарплате. Сильнее всего чувство благополучия пострадало у работников из следующих отраслей:

гостинично-ресторанный сектор — минус 0,17;

розница — минус 0,16;

IT — минус 0,13;

FMCG — минус 0,12;

строительство и недвижимость — минус 0,11;

телеком — минус 0,10.

Единственной отраслью с положительной динамикой стал финансовый сектор.

Эксперты Dream Job отмечают, что ключевое влияние на удержание персонала оказывают не только выплаты, но и управляемые факторы: прозрачность условий труда, предсказуемость коммуникаций, согласованность процессов и эмоциональный климат внутри команды.