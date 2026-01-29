Meta* потеряла $19 млрд за год только из-за VR: Цукерберг не ждёт, что подразделение станет прибыльным в 2026-м
Meta* потеряла более $19 млрд из-за VR в 2025 году
Убытки Reality Labs растут второй год подряд
Согласно отчёту Meta*, финансовые потери Reality Labs в 2025 году составили $19,1 млрд против $17,7 млрд в 2024-м. В четвёртом квартале 2025 года VR-подразделение компании понесло убытки в размере $6,2 млрд.
На этом фоне выручка VR-направления остаётся сравнительно скромной: компания заработала $955 млн за четвёртый квартал и около $2,2 млрд — за весь 2025 год.
Цукерберг не ждёт прибыли от VR в 2026 году
CEO Meta* Марк Цукерберг заявил инвесторам, что компания сохраняет оптимизм в отношении будущего VR-экосистемы, отмечает TechCrunch. По словам главы компании, финансовые средства будут направлены в развитие ИИ-очков и носимых устройств.
«Мы направляем большую часть наших инвестиций на очки и носимые устройства в будущем, сосредоточившись на том, чтобы сделать успешным проектом на мобильных устройствах, а VR прибыльной экосистемой в ближайшие годы», — заявил Марк Цукерберг
При этом Цукерберг прямо отметил, что убытки Reality Labs в 2026 году, вероятно, будут сопоставимы с уровнем 2025-го. Он назвал текущий период «пиковым» по потерям и допустил их постепенное сокращение в последующие годы.
В январе Meta* уже сократила 1 000 сотрудников VR-отдела
В начале января Meta* сократила около 10% сотрудников подразделения Reality Labs — по данным Bloomberg, увольнение коснулось более 1 тыс. человек. Эти меры стали частью пересмотра стратегии компании в отношении виртуальной реальности.
Также Bloomberg сообщал, что в рамках сокращений Meta* собирается закрыть внутренние VR-студии. По данным издания, речь шла об организациях, которые разрабатывали VR-игры и контент.
Контекст
Meta* решила развивать метавселенную ещё в 2021 году, однако с тех пор проект неоднократно становился объектом критики, пишет TechCrunch.
На фоне этого Meta* всё активнее смещает фокус в сторону искусственного интеллекта — в частности, на развитие ИИ-очков. По данным Bloomberg, Meta* планирует удвоить объёмы их производства. Глава компании Марк Цукерберг ранее отмечал, что Meta* рассматривает умные очки как ключевой канал распространения собственного ИИ-ассистента Meta* AI.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
- 1 Главные премьеры российских онлайн-кинотеатров 2026 года Russian Business составил гайд по премьерам и бизнес-логике каждой 28 января 2026, 20:00
- 2 В ChatGPT появился сервис Prism — ИИ-инструмент для написания научных статей в режиме совместной работы В ChatGPT появился Prism — ИИ для написания научных работ 28 января 2026, 13:00
- 3 Чек-лист: Евгений Касперский, «Лаборатория Касперского» Основатель «Лаборатории Касперского» ответил на 32 блицвопроса редакции Russian Business 27 января 2026, 15:00
- 4 Каждый второй руководитель в ИТ испытывал тяжёлый стресс: главная проблема отрасли в 2025-м — финансовое давление 48% ИТ-руководителей испытали стресс из-за финансов в 2025-м 27 января 2026, 10:00