Meta* сокращает VR-направление и увольняет 1000 сотрудников

Meta* начала сокращение более 1 000 сотрудников в подразделении Reality Labs, занимающееся разработкой продуктов виртуальной реальности. Как пишет Bloomberg, увольнения связаны с перераспределением ресурсов с метавселенных на ИИ-устройства. Инвестиции в VR компания также сократит.

Подразделение VR-продуктов в Meta* терпит убытки на $70 млрд

О начале увольнений сотрудникам сообщили 13 января. Под сокращение попадёт около 10% работников Reality Labs, где занято примерно 15 тыс. человек.

Reality Labs отвечает за аппаратные и экспериментальные продукты Meta*, включая VR-шлемы, ИИ-очки и программные решения для виртуальных миров. С 2021 года убытки подразделения составили более $70 млрд, так как многие продукты не приносят большой выручки.

VR-направление продолжит работу, но в более упрощённом формате

Команда Horizon, отвечающая за программные продукты метавселенной Meta*, переключается на развитие ИИ-инструментов для создателей контента. По словам технического директора компании Эндрю Босворта, ресурсы будут перераспределены в пользу платформ, где у Meta* больше пользователей, чем у VR-устройств.

Само VR-направление продолжит работу, но в более компактной структуре. Подразделение перейдёт к упрощённой организационной модели и будет заниматься меньшим количеством продуктов.

Meta* закрывает сразу три VR-студии

В рамках сокращений Meta* закрывает три внутренних VR-студии. По данным Bloomberg, речь идёт об Armature, Sanzaru и Twisted Pixel, которые разрабатывали VR-игры и контент.

При этом Meta* не закрывает Supernatural — сервис продолжит поддерживать существующих пользователей, но разработку нового контента и функций остановят. Также Meta* сохранит ещё пять игровых и контент-студий, включая Beat Games и BigBox.

В этом году Meta* направит средства на развитие ИИ-продуктов

Meta* смещает развитие метавселенной в сторону мобильных устройств. Компания намерена сократить вложения в VR-направление, чтобы чтобы снизить расходы и риски.

Технический директор Meta* Эндрю Босворт подтвердил, что часть инвестиций перераспределяется от метавселенной к носимым ИИ-устройствам. Сэкономленные средства Meta* планирует направить на развитие ИИ-продуктов уже в 2026 году.

Meta* планирует увеличить производство ИИ-очков в 2 раза

Meta* хочет усилить разработку ИИ-очков, которые выпускает совместно с EssilorLuxottica. По данным источников Bloomberg, компании планирует увеличить количество выпускаемых устройств вдвое. Meta* также рассматривает рост годового объёма ИИ-очков до 20 млн уже к концу 2026 года.

Глава Meta* Марк Цукерберг ранее заявлял, что умные очки Ray-Ban показывают результаты выше ожиданий. Компания рассматривает их как ключевой канал для распространения собственного ИИ-ассистента — Meta* AI.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ