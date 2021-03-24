МФТИ открыл курс по анализу данных с помощью Python

29 марта стартует курс «Первичный анализ данных в Python» от Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Занятия будут проходить онлайн.
Образовательная программа рассчитана на два месяца. По словам организаторов, студенты поработают над собственным проектом по анализу данных, получат диплом о повышении квалификации и инструкцию по созданию чат-бота.
Среди тем курса:
- основы языка Python;
- базовая бизнес-аналитика с помощью Pandas;
- визуализация в Matplotlib и Seaborn;
- основы машинного обучения;
- A/B-тесты и многие другие.
Обучать студентов будет Илья Склонин — преподаватель курсов «Программирование на Python» и «Основные алгоритмы» в МФТИ, аспирант кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, выпускник кафедры теоретической и прикладной информатики МФТИ.
Узнать подробности и записаться можно на сайте.
Фото на обложке: Monstar Studio / Shutterstock
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