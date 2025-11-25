Microsoft меняет бизнес-модель ради новой ИИ-экономики

Microsoft готовит масштабный пересмотр своей бизнес-модели ради искусственного интеллекта, сообщает Business Insider. Генеральный директор компании Сатья Наделла привлёк Рольфа Хармса, одного из авторов облачной трансформации компании 2010 года, чтобы он помог «переосмыслить экономику». Компания готовится к такой же глубокой перестройке, как при переходе к облачной архитектуре 15 лет назад.

Microsoft стремится соответствовать реалиям эпохи ИИ

Сатья Наделла заявил топ-менеджерам Microsoft, что компания должна полностью обновить подход к бизнесу, инфраструктуре и продуктам, чтобы соответствовать эре искусственного интеллекта. В письме руководству Наделла подчеркнул, что Microsoft предстоит «быстро перестроить новую экономику», аналогично тому, как она выстроила в 2010 году стратегию вокруг облачных хранилищ.

Наделла отметил, что новая экономическая модель должна строиться вокруг ИИ-ассистента Microsoft Copilot и других ИИ-систем, которые станут основой для всех продуктов — от Windows и Office до Azure. Но в индустрии растут сомнения, сможет ли спрос на ИИ окупить гигантские вложения в сверхмощные компьютеры и дата-центры.

Возвращение топового сотрудника ради трансформации компании

Чтобы провести эту трансформацию, Наделла вернул в стратегический центр компании Рольфа Хармса — бывшего вице-президента по облачным технологиям и искусственному интеллекту и автора ключевого документа Economics of the Cloud (2010), который изменил культуру Microsoft и убедил компанию перейти к облачной модели.

По словам Наделлы, в те годы Хармс ломал старые подходы, заставлял пересматривать бизнес-модели и переоценивать стоимость инфраструктуры. Теперь он получил новую роль и будет напрямую консультировать CEO по вопросам экономики ИИ: от расходов на технику до будущих категорий продуктов.

В новой роли Хармс будет работать под руководством вице-президента подразделения разработки корпорации Microsoft Скотта Гатри, но при этом будет консультировать лично Наделлу и исполнительную команду. Хармс займётся оценкой стоимости инфраструктуры, анализом трансформации существующих категорий продуктов и поиском новых направлений, которые могут появиться в будущем благодаря ИИ.

Контекст

Аналогичную трансформацию корпорация Microsoft проходила в начале 2010-х, когда переходила к облачной архитектуре Azure, что позже обеспечило компании место в числе лидеров индустрии.

Назначение Хармса показывает, что компания намерена не просто поддерживать тренд на ИИ, а полностью перестраивать свои фундаментальные процессы.

Ранее в 2025 финансовом году CEO Microsoft Сатья Наделла получил пакет выплат на сумму $96,5 млн. Совет директоров объяснил это тем, что компания достигла значительных результатов в сфере ИИ.

Фото: picture alliance / Contributor / Getty Images