Microsoft после Билла Гейтса: Сатья Наделла получил $96 млн

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получил в 2025 финансовом году пакет выплат на сумму $96,5 млн — это рекорд с момента его назначения более десяти лет назад. Совет директоров объяснил рост вознаграждения тем, что компания достигла значительных успехов в сфере ИИ. Как сообщает Bloomberg, почти всё вознаграждение выплачено в виде акций Microsoft, что отражает рост стоимости компании и доверие акционеров.

ИИ стал ключевым драйвером роста Microsoft

В записке для акционеров, приложенной к регуляторному отчёту, комитет по вознаграждениям совета директоров Microsoft отметил, что «результаты демонстрируют, что Сатья Наделла и его команда руководителей позиционировали Microsoft как явного лидера в сфере искусственного интеллекта в рамках этого поколенческого технологического сдвига».

Руководство Microsoft связывает рост рыночной стоимости и ускорение бизнеса с активной интеграцией ИИ в продукты компании — от Azure до инструментов Copilot и облачных сервисов.

Почти 90% вознаграждения Сатьи Наделлы — акции компании

Из общего вознаграждения Сатьи Наделлы базовый оклад составил $2,5 млн, а около 90% суммы было начислено в виде акций Microsoft.

Для сравнения: годом ранее глава компании получил $79,1 млн, то есть выплаты выросли более чем на 20%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда Наделла стал третьим генеральным директором Microsoft, сменив Стива Балмера.

Топ-менеджеры Microsoft тоже получили выплаты

Вместе с генеральным директором выросли и выплаты другим руководителям Microsoft. По данным отчёта, финансовый директор Эми Худ получила $29,5 млн, а глава коммерческого бизнеса Джадсон Олтофф — $28,2 млн.

Компания отмечает, что рост компенсаций отражает успехи подразделений в облачном и корпоративном направлениях. С начала 2025 года акции Microsoft выросли на 23%. Как пишет Bloomberg, облачный сервис Azure стабильно показывает темпы роста, опережающие конкурентов, включая Amazon Web Services.

Контекст

Сатья Наделла возглавил Microsoft в 2014 году и провёл масштабную трансформацию бизнеса — от классических программных решений к облачным и ИИ-сервисам. На фоне технологического сдвига и ускорения развития ИИ компания укрепила капитализацию и влияние на глобальном рынке. Рекордный пакет выплат стал отражением того, как Microsoft превращает искусственный интеллект в основной источник роста и конкурентного преимущества.

Фото: Chesnot / Getty Images