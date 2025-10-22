За успехи Microsoft в сфере ИИ — глава компании Сатья Наделла получил рекордные $96 млн за год
Microsoft после Билла Гейтса: Сатья Наделла получил $96 млн
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получил в 2025 финансовом году пакет выплат на сумму $96,5 млн — это рекорд с момента его назначения более десяти лет назад. Совет директоров объяснил рост вознаграждения тем, что компания достигла значительных успехов в сфере ИИ. Как сообщает Bloomberg, почти всё вознаграждение выплачено в виде акций Microsoft, что отражает рост стоимости компании и доверие акционеров.
ИИ стал ключевым драйвером роста Microsoft
В записке для акционеров, приложенной к регуляторному отчёту, комитет по вознаграждениям совета директоров Microsoft отметил, что «результаты демонстрируют, что Сатья Наделла и его команда руководителей позиционировали Microsoft как явного лидера в сфере искусственного интеллекта в рамках этого поколенческого технологического сдвига».
Руководство Microsoft связывает рост рыночной стоимости и ускорение бизнеса с активной интеграцией ИИ в продукты компании — от Azure до инструментов Copilot и облачных сервисов.
Почти 90% вознаграждения Сатьи Наделлы — акции компании
Из общего вознаграждения Сатьи Наделлы базовый оклад составил $2,5 млн, а около 90% суммы было начислено в виде акций Microsoft.
Для сравнения: годом ранее глава компании получил $79,1 млн, то есть выплаты выросли более чем на 20%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда Наделла стал третьим генеральным директором Microsoft, сменив Стива Балмера.
Топ-менеджеры Microsoft тоже получили выплаты
Вместе с генеральным директором выросли и выплаты другим руководителям Microsoft. По данным отчёта, финансовый директор Эми Худ получила $29,5 млн, а глава коммерческого бизнеса Джадсон Олтофф — $28,2 млн.
Компания отмечает, что рост компенсаций отражает успехи подразделений в облачном и корпоративном направлениях. С начала 2025 года акции Microsoft выросли на 23%. Как пишет Bloomberg, облачный сервис Azure стабильно показывает темпы роста, опережающие конкурентов, включая Amazon Web Services.
Контекст
Сатья Наделла возглавил Microsoft в 2014 году и провёл масштабную трансформацию бизнеса — от классических программных решений к облачным и ИИ-сервисам. На фоне технологического сдвига и ускорения развития ИИ компания укрепила капитализацию и влияние на глобальном рынке. Рекордный пакет выплат стал отражением того, как Microsoft превращает искусственный интеллект в основной источник роста и конкурентного преимущества.
Фото: Chesnot / Getty Images
- 1 IT-компании просят Минфин сохранить нулевой НДС: отрасль опасается падения инвестиций и роста издержек IT-компании просят Минфин сохранить льготы по НДС 21 октября 2025, 15:52
- 2 По следам Apple Watch: смарт-кольцо от Oura тоже сможет выявлять гипертонию, преимущество — оно на пальце Смарт-кольцо Oura добавит функцию мониторинга гипертонии 21 октября 2025, 14:20
- 3 Онлайн-обучение — драйвер переквалификации: спрос на курсы по маркетингу вырос в 5 раз, в дизайне — в 2,3 раза Онлайн-курсы по маркетингу выбирают в 5 раз больше россиян 17 октября 2025, 16:30
- 4 Артём Гамбицкий: «Нанял умного человека — слушай его. Иначе какой смысл их брать?» Сооснователь Flowwow — о нежелании переезжать в Москву, сотнях целей и отсутствии мечты 16 октября 2025, 14:00