Минцифры предоставит мобильным операторам отсрочку для регистрации M2M SIM-карт

Российские сотовые операторы могут оказаться вынуждены отключить SIM-карты, которые поддерживают связь в банкоматах, POS-терминалах, системах видеонаблюдения и других устройствах.

Это станет возможным при условии, если чиновники не доработают правила оказания услуг для корпоративных абонентов, сообщает «Коммерсантъ». На ближайшее время Минцифры пообещало операторам ввести переходный период.

1 июня вступают в силу поправки к закону «О связи», призванные регулировать обороты «серых» SIM-карт. Теперь все подключаемые юрлица должны вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) сведения о пользователях SIM-карт, однако сама ЕСИА пока не предоставляет такую возможность.

Операторы связи получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября, однако она не распространится на SIM-карты, используемые в устройствах с технологией M2M. До этого времени МТС, «МегаФон» и Tele2 предлагают ввести переходный период для регистрации действующих пользователей М2М SIM-карт. Представитель Минцифры сообщил «Коммерсанту», что министерство удовлетворит просьбу операторов: они смогут внести информацию об М2М SIM-картах в течение трех месяцев после вступления в силу постановления правительства.

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