Прокурор запросил для подростков до 9 лет колонии за попытку взорвать здание ФСБ в Minecraft

Три школьника из города Канска Красноярского края рискуют отправиться в колонию на сроки от 6,5 до 9 лет за попытки в шутку взорвать здания ФСБ и полиции в компьютерной игре Minecraft. В спецслужбе заподозрили, что дети проходят тренировку.
Прокурор попросил суд отправить 15-летних школьников в воспитательную колонию и оштрафовать на 50 тысяч рублей каждого. Об этом сообщила «Новая газета».
В подготовке взрыва несовершеннолетних обвинила ФСБ. В службе предположили, что три школьника летом 2020 года создали якобы террористическое сообщество в чате и решили в шутку «взорвать» здания в Minecraft. В спецслужбе посчитали, что подростки вдохновились запрещенной организацией и работой подрывников в Хабаровске и Архангельске.
Обвинения в создании сообщества со школьников сняли, но им инкриминируют статьи о прохождении обучения для проведения терактов, а также незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.
Подростков сначала поместили в СИЗО, но потом отправили домой под запрет покидать место жительства ночью, общаться друг с другом и пользоваться интернетом.
Дети сначала дали признательные показания, а затем отказались от них. Один из фигурнатов настаивает на невиновности. Для него запросили 9 лет лишения свободы.
Как сообщила «Новая газета», ученики школы №21, по версии следствия, мечтали о справедливости и острых эмоциях.
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Фото на обложке: Unsplash
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