Верификация продавцов на маркетплейсах — с 1 октября 2026-го

С 1 октября 2026 года маркетплейсы будут обязаны проверять продавцов и карточки товаров. Минэкономразвития разработало правила, по которым будет происходить эта проверка, сообщает Forbes. Верификация станет частью закона о платформенной экономике и затронет всех участников: от самозанятых до иностранных поставщиков.

Что предлагает Минэк

6 октября в Минэкономразвития прошло совещание с представителями цифровых платформ. Главная тема — как должна работать система проверки новых продавцов и карточек товаров на маркетплейсах. Закон о платформенной экономике, принятый летом 2025 года, вступит в силу 1 октября 2026-го, и к этому времени платформы должны будут внедрить систему верификации.

Согласно представленному проекту, юрлица при регистрации должны будут предоставлять наименование, ИНН, юрадрес, контактные данные. Эти сведения должны автоматически сверяться с ЕСИА и ЕГРЮЛ. ИП — с ЕСИА и ЕГРИП. Самозанятые — с ЕСИА и единым реестром налогоплательщиков. Для иностранных компаний предусмотрена проверка по реестру аккредитованных представительств.

Карточки товаров также будут проверяться по установленным категориям. Под особый контроль попадут БАДы, лекарства, медизделия, пестициды и агрохимикаты. Проверка будет касаться наличия обязательной маркировки, сертификации, регистрации продукции. Все данные должны быть загружены самим продавцом, а площадка обязана верифицировать их через государственные реестры.

Цель — автоматизировать процесс и уйти от формальных проверок

В Минэкономразвития подчёркивают, что проверка продавцов и товаров должна вестись автоматически, поскольку вручную обработать миллионы карточек невозможно. Речь идёт о переходе от декларативной модели — когда продавец просто утверждает, что с товаром всё в порядке — к системе, где все данные верифицируются через государственные базы.

В ведомстве отмечают, что платформа будет обязана сопоставить данные, полученные от продавца, с информацией из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и других реестров. Аналогичная логика должна применяться к товарной части — если продукт подлежит маркировке, наличие сведений в «Честном знаке» станет обязательным условием.

Единые правила вместо внутренней «самодеятельности»

Сегодня у каждой платформы — свои подходы к верификации: где-то требуют полные пакеты документов, где-то ограничиваются формальной «галочкой». Это создаёт барьеры для бизнеса, особенно малого, и не устраняет риски для покупателей. В Минэке рассчитывают, что новый порядок поможет унифицировать требования и устранить «регуляторный шум».

В аппарате правительства также отмечают необходимость сбалансированного подхода: правила должны защищать потребителя, но не мешать добросовестному бизнесу.

Бизнес поддерживает идею, но просит не усложнять

Участники рынка в целом поддерживают инициативу, считая её необходимой для борьбы с контрафактом и повышения доверия. Сейчас проверки часто выборочные, и недобросовестные продавцы могут легко попасть на платформу. Представители отрасли отмечают, что единые требования к верификации давно назрели.

В то же время бизнес обращает внимание на необходимость технической реалистичности: интеграция с десятками госреестров потребует серьёзных доработок. У многих платформ нет доступа к документам на товары, которые размещаются по модели дропшиппинга или хранятся у продавца. Также важно, чтобы правила не обернулись чрезмерной нагрузкой для малых компаний.

Контекст

Закон вступит в силу 1 октября 2026 года. К этому моменту правительство утвердит перечень платформ, которые подпадают под регулирование. Среди критериев — посещаемость от 100 000 уникальных пользователей в сутки или годовой объём сделок от 50 млрд рублей.

Минэк совместно с бизнесом продолжает дорабатывать технические детали. Главная задача — выстроить систему, которая обеспечит прозрачность и защиту потребителя, не создавая при этом барьеров для легальных продавцов и развития платформенной модели в целом.





Фото: svetikd / Getty Images