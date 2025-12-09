Минпромторг хочет отменить монобрендовые ПВЗ: в 2026-м на одной точке смогут работать сразу несколько маркетплейсов
Бизнес сможет размещать несколько маркетплейсов на одном ПВЗ
Минпромторг предложил запретить маркетплейсам открывать только монобрендовые пункты выдачи заказов, сообщает «Коммерсант». Ведомство рассчитывает, что переход к мультибрендовой модели позволит эффективнее загружать точки, особенно в малых населённых пунктах. Эксперты предупреждают, что такой шаг усложнит контроль качества и создаст новые логистические риски для самих маркетплейсов.
Новые правила по открытию ПВЗ могут ввести в 2026-м
Как пишет «Коммерсант», Минпромторг считает, что отказ от монобрендов поможет точкам работать эффективнее и освободит часть занятых помещений. ПВЗ, где размещены сразу несколько маркетплейсов, смогут работать эффективнее за счёт увеличения загрузки, особенно в небольших городах, где плотность заказов ниже.
Согласно проекту «дорожной карты», ведомство рассматривает два механизма реализации: обязательные стандарты или федеральный закон. Оба могут вступить в силу уже в 2026 году.
Отказ от монобренда несёт риски для логистики и координации
Президент Ассоциация компаний интернет-торговли Артём Соколов заявил, что организация выступала против новых ограничений. По его словам, отказ от монобренда создаёт и риски. Разгрузка заказов сразу от нескольких операторов усложняет работу, вызывает простой транспорта и повышает требования к координации процессов доставки и разгрузки.
В Ozon объяснили «Коммерсанту», что партнёры могут параллельно работать с другими логистическими компаниями и оказывать дополнительные услуги, если это не мешает работе пункта и соответствует требованиям маркетплейса. Например, можно открывать ПВЗ разных брендов в соседних помещениях. В Wildberries уточнили, что допускают сторонние проекты при соблюдении правил брендинга.
Рынок уже отходит от монобренда
Согласно данным 2ГИС, на которые ссылается «Коммерсанту», в июне 2025 года в городах-миллионниках работала 51 тысяча пунктов выдачи заказов — это на 51% больше, чем годом ранее. Большинство ПВЗ — это франшизы, которыми управляют сторонние предприниматели.
Эксперт «Коммерсанта» Роман Самойлов из консалтинговая компании Strategy Partners отметил, что монобрендовая волна началась в 2019–2021 годах. Тогда Ozon и Wildberries активно субсидировали открытие брендированных точек. Это позволило им стандартизировать клиентский опыт и встроить ПВЗ в единую логистическую модель.
По словам Романа Самойлова, рынок постепенно отклоняется от жёсткой модели: крупные площадки сотрудничают с «Почтой России». Директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев напомнил, что Lamoda и Avito уже используют ПВЗ «Яндекс Маркета».
- 1 Магазины раскритиковали механизмы работы маркетплейсов: среди недовольных — «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS Крупные сети магазинов выступили против маркетплейсов 08 декабря 2025, 12:00
- 2 27 млн пользователей уже купили товары дороже 20 000 ₽: Ozon запустил Ozon Select — для российских премиум-брендов Ozon запустил сервис Ozon Select для премиальных брендов 05 декабря 2025, 22:00
- 3 Правительство утвердило рабочую группу по платформенной экономике — в ней Ozon, Wildberries и ещё 22 участника Утверждён состав рабочей группы по платформенной экономике 05 декабря 2025, 20:00
- 4 Lamoda запустила благотворительную капсулу с фондом «Тебе поверят»: коллекция посвящена теме личных границ Lamoda запустила благотворительную капсулу «Полоса заботы» 04 декабря 2025, 13:30