Бизнес сможет размещать несколько маркетплейсов на одном ПВЗ

Минпромторг предложил запретить маркетплейсам открывать только монобрендовые пункты выдачи заказов, сообщает «Коммерсант». Ведомство рассчитывает, что переход к мультибрендовой модели позволит эффективнее загружать точки, особенно в малых населённых пунктах. Эксперты предупреждают, что такой шаг усложнит контроль качества и создаст новые логистические риски для самих маркетплейсов.

Новые правила по открытию ПВЗ могут ввести в 2026-м

Как пишет «Коммерсант», Минпромторг считает, что отказ от монобрендов поможет точкам работать эффективнее и освободит часть занятых помещений. ПВЗ, где размещены сразу несколько маркетплейсов, смогут работать эффективнее за счёт увеличения загрузки, особенно в небольших городах, где плотность заказов ниже.

Согласно проекту «дорожной карты», ведомство рассматривает два механизма реализации: обязательные стандарты или федеральный закон. Оба могут вступить в силу уже в 2026 году.

Отказ от монобренда несёт риски для логистики и координации

Президент Ассоциация компаний интернет-торговли Артём Соколов заявил, что организация выступала против новых ограничений. По его словам, отказ от монобренда создаёт и риски. Разгрузка заказов сразу от нескольких операторов усложняет работу, вызывает простой транспорта и повышает требования к координации процессов доставки и разгрузки.

В Ozon объяснили «Коммерсанту», что партнёры могут параллельно работать с другими логистическими компаниями и оказывать дополнительные услуги, если это не мешает работе пункта и соответствует требованиям маркетплейса. Например, можно открывать ПВЗ разных брендов в соседних помещениях. В Wildberries уточнили, что допускают сторонние проекты при соблюдении правил брендинга.

Рынок уже отходит от монобренда

Согласно данным 2ГИС, на которые ссылается «Коммерсанту», в июне 2025 года в городах-миллионниках работала 51 тысяча пунктов выдачи заказов — это на 51% больше, чем годом ранее. Большинство ПВЗ — это франшизы, которыми управляют сторонние предприниматели.

Эксперт «Коммерсанта» Роман Самойлов из консалтинговая компании Strategy Partners отметил, что монобрендовая волна началась в 2019–2021 годах. Тогда Ozon и Wildberries активно субсидировали открытие брендированных точек. Это позволило им стандартизировать клиентский опыт и встроить ПВЗ в единую логистическую модель.

По словам Романа Самойлова, рынок постепенно отклоняется от жёсткой модели: крупные площадки сотрудничают с «Почтой России». Директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев напомнил, что Lamoda и Avito уже используют ПВЗ «Яндекс Маркета».