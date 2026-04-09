Мосбиржа начала маркировать акции компаний, не раскрывающих данные о себе: отметку получили «Мосэнерго» и «Роснано»

Мосбиржа впервые начала маркировать ценные бумаги компаний, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, пишет Forbes. Под отметку попали 17 бумаг шести эмитентов, в том числе «Юнипро», «Мосэнерго» и «Роснано». Маркировка должна показывать инвесторам дополнительный риск из-за недостатка данных, но, по мнению экспертов, это вряд ли существенно повлияет на покупку бумаг.

Под маркировку попали как акции, так и долговые бумаги

В список вошли акции «Юнипро», а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО «ГАЗ». Маркировку получили и облигации:

шесть выпусков банка «Пересвет»;

четыре выпуска «Башнефти»;

три выпуска «Мосэнерго»;

один выпуск «Роснано».

Таким образом, отметка затронула как акции, так и долговые бумаги — всего 17 инструментов шести эмитентов.

Бумаги с высокими рейтингами не получили маркировку

Мосбиржа отдельно указала, что маркировка не применяется к бумагам с достаточным уровнем рейтинга. Это, например, облигации с двумя кредитными рейтингами не ниже уровня A-, а также акции с двумя некредитными рейтингами не ниже уровня *** (три звезды).

Также исключения предусмотрены для компаний из перечня, составленного указом президента № 903, который позволяет ряду российских организаций самостоятельно определять состав и объём раскрываемой информации.

Правила маркировки заработали с 1 апреля 2026-го

По данным Forbes, механизм маркировки закреплён в новой редакции правил листинга Мосбиржи, которая вступила в силу с 1 апреля.

Согласно указанию Банка России, под неё попадают бумаги компаний, которые скрывают больше информации, чем допускают постановления правительства № 1102 (разрешает в отдельных случаях не раскрывать часть данных из-за санкций) и № 1173 (даёт возможность не раскрывать данные кредитным организациям).

Если компания ограничивает раскрытие данных, её бумаги получают специальную отметку. Как пишет Forbes, это сигнализирует инвесторам, что из-за нехватки информации невозможно полноценно отслеживать деятельность компании и оценивать её финансовое положение.

Маркировка — лишь повод внимательнее оценить риски

Маркировка в большей степени полезна розничным инвесторам, тогда как для тех, кто самостоятельно анализирует отчётность, она не играет решающей роли, рассказал Russian Business портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Маркировка для инвестора, который самостоятельно изучает отчётность компаний, по идее мало что значит — он сам должен иметь представление о степени раскрытия тем или иным эмитентом информации. Скорее, это в большей степени может быть полезно для розничного инвестора», — отметил Дмитрий Скрябин.

По словам эксперта, маловероятно, что маркировка окажет существенное влияние на цены бумаг. Скорее она станет поводом пересмотреть оценку рисков — решение же зависит от общей оценки соотношения цены актива, его потенциала роста и сопутствующих рисков.

«[Важно], какой вы видите потенциал роста бумаги с учётом ожидаемых дивидендов (апасайд) и принимаемый при этом риск. Даже плохой актив с полностью закрытой информацией может стоить дёшево — и наоборот», — рассказал Дмитрий Скрябин.

Читайте также: Московская биржа изменит режим работы на майские праздники в 2026 году: торги пройдут и в выходные