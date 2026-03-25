Московская биржа изменит режим работы на майские праздники в 2026 году: торги пройдут и в выходные

Московская биржа опубликовала расписание торгов в майские праздники 2026-го. С 1 по 3 мая на фондовом и срочном рынках запустят дополнительные сессии выходного дня. 9 и 10 мая торги на всех рынках полностью остановят. Уже 11 мая площадка вернётся к работе, однако торги пройдут с ограничениями.

Майские праздники в 2026 году сокращены до шести дней

В 2026 году майские праздники в России станут самыми короткими за последние восемь лет — всего шесть нерабочих дней. Выходные пройдут в два блока: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Как пояснила депутат Екатерина Стенякина, такая конфигурация связана с производственным календарём: в начале года россияне отдыхали 12 дней — с 31 декабря по 11 января, что повлияло на распределение выходных в мае.

1–3 мая торги пройдут в формате выходного дня

В начале майских праздников Московская биржа сохранит активность на ключевых рынках. С 1 по 3 мая торги на фондовом и срочном рынках будут проходить в формате дополнительной сессии выходного дня.

Середина майских будет полностью нерабочей для всех рынков Московской биржи. 9 и 10 мая также ни на одном из рынков торги проводиться не будут.

11 мая торги возобновятся с ограничениями

После праздничной паузы биржа возвращается к работе: 11 мая торги пройдут сразу на нескольких рынках — фондовом, денежном, валютном, рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

Однако 11 мая будут введены отдельные ограничения. На валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут доступны по всем инструментам, кроме сделок с расчётами «TODAY» и своп-сделок, где первая часть исполняется в день заключения.

На рынке СПФИ внебиржевые сделки с центральным контрагентом будут возможны по всем инструментам, за исключением договоров с обязательствами в рублях, кроме депозитной маржи.

После 11 мая биржа вернётся к стандартному графику

После 11 мая Московская биржа продолжит работу в обычном режиме. Все рынки будут функционировать по стандартному расписанию без дополнительных ограничений.