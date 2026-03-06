Московские риэлторы направили в ФАС жалобу на ЦИАН: они обвинили сервис в монопольно высоких тарифах

Ассоциация агентств элитной недвижимости AREA и Гильдия риэлторов Москвы подали жалобу в антимонопольную службу на сервис объявлений ЦИАН. Участники рынка заявили о систематическом росте тарифов на размещение: по их данным, с 2022 по 2024 год цены выросли на 109%. Риэлторы просят ФАС проверить тарифную политику платформы на предмет монопольно высоких цен и навязывания невыгодных условий.

Рост тарифов ЦИАН не сопоставим с расходами компании

В письме риэлторов, с которым ознакомился Russian Business, говорится, что сильнее всего подорожали услуги долгосрочного размещения объявлений. По данным заявителей, стоимость месячного размещения выросла на 55% — с 1902 до 2943 рублей, а цены на продвижение объявлений увеличились до 62%.

Также в письме отмечается, что рост тарифов значительно опережает динамику расходов компании. Операционные затраты ЦИАН с третьего квартала 2024 года по третий квартал 2025-го выросли на 11%, а в первом квартале 2025 года расходы даже сократились на 3,5%. В то же время тарифы платформы увеличились на 43%.

В Москве размещение объявлений дороже регионов до 1387%

В жалобе также говорится о сильной разнице тарифов между регионами. По данным заявителей, стоимость публикации объявлений в Москве и Московской области на 89–1387% выше, чем в Уфе, Казани, Красноярске и Краснодаре.

Публичная отчётность компании показывает, что среднесуточная выручка от одного объявления в столичном регионе была в 3,3 раза выше, чем в других регионах в 2023 году, и в 3,6 раза выше в 2024 году.

Риэлторы дважды платят ЦИАН за один комплекс услуг

Заявители считают, что сервис навязывает дополнительные платные услуги продвижения. По их словам, агентствам недвижимости приходится платить и за размещение объявления, и за его продвижение. Без дополнительной оплаты объявления могут уходить в конец поисковой выдачи. При этом на некоторых других площадках базовое размещение объявлений — бесплатное.

Президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Векшина заявила, что размещение и продвижение объявлений — это часть одной услуги сервиса. Однако, по её словам, ЦИАН берёт плату отдельно за размещение и отдельно за продвижение. В результате пользователи фактически платят дважды за один и тот же комплекс услуг. Она также отметила, что такая политика может быть связана со стремлением сервиса получать сверхприбыль.

ЦИАН заявил, что не получал жалобу риэлторов

В ЦИАН сообщили Russian Business, что не получали письмо с обращением московских риэлторов, так как основным адресатом числится именно антимонопольная служба.

В компании отметили, что в январе 2026 года стоимость услуг корректировалась технически на 2% из-за изменения ставки НДС.

«В этом месяце проведено плановое изменение стоимости, но только на дополнительные услуги продвижения объявлений. Цена за размещение не изменилась», — отметили в пресс-службе ЦИАН.

Компания также заявила, что продолжает инвестировать в привлечение аудитории и развитие сервисов для профессиональных участников рынка недвижимости.