Московские риэлторы направили в ФАС жалобу на ЦИАН: они обвинили сервис в монопольно высоких тарифах
Как подчеркнули в Гильдии риэлторов Москвы, ЦИАН получает сверхприбыль благодаря двойной оплате – за размещение объявления и его продвижение
Ассоциация агентств элитной недвижимости AREA и Гильдия риэлторов Москвы подали жалобу в антимонопольную службу на сервис объявлений ЦИАН. Участники рынка заявили о систематическом росте тарифов на размещение: по их данным, с 2022 по 2024 год цены выросли на 109%. Риэлторы просят ФАС проверить тарифную политику платформы на предмет монопольно высоких цен и навязывания невыгодных условий.
Рост тарифов ЦИАН не сопоставим с расходами компании
В письме риэлторов, с которым ознакомился Russian Business, говорится, что сильнее всего подорожали услуги долгосрочного размещения объявлений. По данным заявителей, стоимость месячного размещения выросла на 55% — с 1902 до 2943 рублей, а цены на продвижение объявлений увеличились до 62%.
Также в письме отмечается, что рост тарифов значительно опережает динамику расходов компании. Операционные затраты ЦИАН с третьего квартала 2024 года по третий квартал 2025-го выросли на 11%, а в первом квартале 2025 года расходы даже сократились на 3,5%. В то же время тарифы платформы увеличились на 43%.
В Москве размещение объявлений дороже регионов до 1387%
В жалобе также говорится о сильной разнице тарифов между регионами. По данным заявителей, стоимость публикации объявлений в Москве и Московской области на 89–1387% выше, чем в Уфе, Казани, Красноярске и Краснодаре.
Публичная отчётность компании показывает, что среднесуточная выручка от одного объявления в столичном регионе была в 3,3 раза выше, чем в других регионах в 2023 году, и в 3,6 раза выше в 2024 году.
Риэлторы дважды платят ЦИАН за один комплекс услуг
Заявители считают, что сервис навязывает дополнительные платные услуги продвижения. По их словам, агентствам недвижимости приходится платить и за размещение объявления, и за его продвижение. Без дополнительной оплаты объявления могут уходить в конец поисковой выдачи. При этом на некоторых других площадках базовое размещение объявлений — бесплатное.
Президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Векшина заявила, что размещение и продвижение объявлений — это часть одной услуги сервиса. Однако, по её словам, ЦИАН берёт плату отдельно за размещение и отдельно за продвижение. В результате пользователи фактически платят дважды за один и тот же комплекс услуг. Она также отметила, что такая политика может быть связана со стремлением сервиса получать сверхприбыль.
ЦИАН заявил, что не получал жалобу риэлторов
В ЦИАН сообщили Russian Business, что не получали письмо с обращением московских риэлторов, так как основным адресатом числится именно антимонопольная служба.
В компании отметили, что в январе 2026 года стоимость услуг корректировалась технически на 2% из-за изменения ставки НДС.
«В этом месяце проведено плановое изменение стоимости, но только на дополнительные услуги продвижения объявлений. Цена за размещение не изменилась», — отметили в пресс-службе ЦИАН.
Компания также заявила, что продолжает инвестировать в привлечение аудитории и развитие сервисов для профессиональных участников рынка недвижимости.
- Туристы стали на 20% чаще использовать ИИ в путешествиях — через Умную камеру они узнают о достопримечательностях Умная камера Яндекс Путешествий помогает туристам узнавать об архитектуре и памятниках в реальном времени. 06 марта 2026, 20:12
- ФАС назвала рекламу в Telegram нарушением закона — юристы предупреждают о реальных рисках для бизнеса По мнению юристов, ограничения Telegram со стороны Роскомнадзора могут стать реальным основанием для запрета рекламы на платформе 06 марта 2026, 19:00
- HeadHunter отчиталась о финансовых итогах 2025 года: выручка выросла на 4% — но чистая прибыль упала почти на 25% В 2026 год компания вошла с «гибкой структурой затрат и сильными рыночными позициями» 06 марта 2026, 18:20
- Партнёрский материал Гайд по деловой связи от Телемоста Рассказываем, что надо сделать, чтобы звонки и коммуникация в чатах приводили к запланированным результатам.