МСП готов тратить по-крупному на медийную рекламу: вложения увеличились на 25%, лидеры — телеком и туризм
Вложения в рекламу МСП выросли на 25%
Малый и средний бизнес в России увеличил вложения в цифровую медийную рекламу на четверть за первое полугодие 2025 года. По данным «Яндекс Рекламы», особенно выделились телеком-компании — их расходы удвоились, а туризм и логистика прибавили почти 80%. Рост вложений в премиальные форматы и новые технологии показывает: МСП выходят в игру на уровне крупных корпораций.
Телеком и туризм больше всех тратят на цифровую рекламу
Малый и средний бизнес продолжает вкладываться в медийную рекламу. В первом полугодии 2025 года расходы выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Лидерами по росту инвестиций стали телеком-компании, которые удвоили траты, а также туризм и логистика с ростом на 79%.
Премиум-форматы в приоритете
МСП всё активнее используют премиальные рекламные позиции: баннеры под поисковой строкой, премиум-размещения в поисковике и билборды на сервисах Яндекса и сайтах партнёров. В сегменте развлечений и досуга расходы выросли почти втрое, а в категории «строительство и ремонт» — на 73%.
Исследования влияют на стратегию
Предприниматели всё чаще измеряют результативность кампаний. Сегодня бесплатные lift-исследования (помогают понять, насколько хорошо работает реклама на разных этапах воронки) используют 56% рекламодателей МСП — на 12% больше, чем год назад. При этом доля бюджетов, направленных на кампании с такими исследованиями, выросла до 66%.
Контекст
Данные Яндекса показывают: МСП всё активнее выходит на уровень, где раньше доминировали корпорации. Малый и средний бизнес вкладывается в премиальные рекламные форматы, подключают ML-инструменты (технологии, позволяющие нейросетям обучаться на данных) и делают ставку на эффективность. Это меняет баланс сил на рекламном рынке: теперь борьба за внимание потребителя ведётся не только крупными игроками, но и малыми компаниями, готовыми тратить по-крупному.
Фото: YakobchukOlena / Getty Images
