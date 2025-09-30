Вложения в рекламу МСП выросли на 25%

Малый и средний бизнес в России увеличил вложения в цифровую медийную рекламу на четверть за первое полугодие 2025 года. По данным «Яндекс Рекламы», особенно выделились телеком-компании — их расходы удвоились, а туризм и логистика прибавили почти 80%. Рост вложений в премиальные форматы и новые технологии показывает: МСП выходят в игру на уровне крупных корпораций.

Телеком и туризм больше всех тратят на цифровую рекламу

Малый и средний бизнес продолжает вкладываться в медийную рекламу. В первом полугодии 2025 года расходы выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Лидерами по росту инвестиций стали телеком-компании, которые удвоили траты, а также туризм и логистика с ростом на 79%.

Премиум-форматы в приоритете

МСП всё активнее используют премиальные рекламные позиции: баннеры под поисковой строкой, премиум-размещения в поисковике и билборды на сервисах Яндекса и сайтах партнёров. В сегменте развлечений и досуга расходы выросли почти втрое, а в категории «строительство и ремонт» — на 73%.

Исследования влияют на стратегию

Предприниматели всё чаще измеряют результативность кампаний. Сегодня бесплатные lift-исследования (помогают понять, насколько хорошо работает реклама на разных этапах воронки) используют 56% рекламодателей МСП — на 12% больше, чем год назад. При этом доля бюджетов, направленных на кампании с такими исследованиями, выросла до 66%.

Контекст

Данные Яндекса показывают: МСП всё активнее выходит на уровень, где раньше доминировали корпорации. Малый и средний бизнес вкладывается в премиальные рекламные форматы, подключают ML-инструменты (технологии, позволяющие нейросетям обучаться на данных) и делают ставку на эффективность. Это меняет баланс сил на рекламном рынке: теперь борьба за внимание потребителя ведётся не только крупными игроками, но и малыми компаниями, готовыми тратить по-крупному.

Фото: YakobchukOlena / Getty Images