Центр 5G МТС разработал автономных дронов, роботов-курьеров и онлайн-трансляции на основе 5G-сетей

Семь стартапов Центра 5G МТС завершили разработки технологических продуктов на основе сетей нового поколения. Среди решений, доработанных под 5G-сети, — системы онлайн-трансляций, автономные дроны, платформа облачного гейминга и роботы-курьеры. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Команды, доработавшие свои решения под сети 5G:

Сinfo (Испания) — автоматизированная система спортивных трансляций на основе ИИ. По данным МТС, с помощью сетей нового поколения удалось минимизировать стоимость трансляций и время запуска вещательной системы.

Condense Reality (Великобритания) — система для съемки и трансляции объемного видеоконтента на «умные» устройства (AR-очки, смартфоны). Технология 5G позволила транслировать выступления в виде голограмм в дополненной реальности. При этом пользователь может получать видеоконтент в режиме реального времени.

Copterexpress (Россия) — производство полностью автономных дронов. Применение встроенного 5G-модуля позволяет передавать видеопоток высокого разрешения и управлять дроном при внештатных ситуациях.

Fixar (Россия) — разработчик автономных дронов для коммерческого использования. Технология 5G позволяет реализовать алгоритмы автономной indoor-навигации путем переноса сложных вычислений для видеоанализа с дрона в облако.

Hatch Entertainment (Финляндия) — платформа облачного гейминга для пользователей мобильных устройств с возможностью организации турниров по eSports. Отмечается, что технология потоковой передачи команд Hatch, в совокупности с сетями 5G, дает возможность предложить сервис без задержек, с высоким качеством графики и поддержкой игр различной сложности.

QuarkXR (Болгария) — платформа для облачного рендеринга XR-контента с трансляцией на любые пользовательские устройства. 5G-сети помогли перенести рендеринг объемного видео с устройства в облачный сервер, что даст возможность использовать технологию на массовом рынке.

Robosharing (Россия) — сервис для бизнеса, доставляющий грузы роботами-курьерами. По заявлению компании, сети 5G в три раза увеличили пропускную способность передачи данных для управления беспилотной системы. Это позволило снизить себестоимость робота на 40%.

В июне стало известно, что МТС выбрал 12 стартапов из шести стран для тестирования их продуктов в Центре 5G в рамках второго набора проектов.

В течение четырех месяцев резиденты Центра 5G МТС вели разработки с помощью 5G-модулей и абонентского оборудования МТС. Также компания предоставила командам облачные сервисы #CloudMTS и площадками для испытаний решений в тестовой сети 5G МТС на ВДНХ и в Кронштадте. Одновременно стартапы могли получать консультации от экспертов компании и приглашенных менторов.

«Уже 15 команд протестировали и доработали свои продукты в Центре 5G МТС, а также получили от МТС 7,5 миллиона рублей на развитие. Со многими участниками мы обсуждаем перспективы дальнейшего сотрудничества. В ближайшее время мы планируем открыть новый набор резидентов в Центр 5G», — отмечает директор департамента по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Суммы грантов, полученные командами второго набора, не раскрываются. Ранее в результате первого набора Центра 5G МТС восемь команд получили 4 млн рублей на свои разработки. Так, сумма грантов, выделенная сейчас, может составить 3,5 млн рублей.

Центр 5G МТС — площадка для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов. Центр 5G входит в департамент по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub.

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