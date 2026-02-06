МТС запустила семейные уведомления о мошеннических звонках

МТС запустила функцию уведомлений о мошеннических звонках для членов семьи в рамках подписки «Защитник+ для семьи». Как сообщили в компании, сервис позволяет владельцу подписки получать SMS и push-уведомления в случае подозрительных звонков подключенным родственникам. Функция предназначена в том числе для защиты детей и пожилых пользователей.

МТС представила несколько уровней защиты от телефонного мошенничества

Как сообщили в МТС, пользователь может подключить к подписке членов семьи и получать уведомления о звонках, которые система считает мошенническими или подозрительными.

Помимо уведомлений, в «Защитник+ для семьи» включены сервисы блокировки мошеннических и спам-звонков, а также функция «Безопасный звонок». Она предупреждает пользователя о разговоре с мошенником голосовым сообщением прямо во время звонка.

Также в подписке предусмотрено страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 млн рублей.

К подписке можно бесплатно подключить до трёх человек

Владелец подписки может бесплатно добавить до трёх участников семьи. Всем подключённым пользователям доступен одинаковый набор функций. Подключение осуществляется через приложение «Мой МТС» в разделе «Защитник». Стоимость подписки составляет 249 рублей в месяц.

Директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук сообщил, что мошенники продолжают чаще звонить менее защищенным категориям пользователей. По его словам, пожилые люди могут не распознать новые схемы обмана, а дети и подростки часто не обладают достаточным опытом и критическим мышлением.

В 2025 году система чаще срабатывала у уязвимых групп

По данным сервиса «Защитник», в 2025 году функция «Безопасный звонок» у детей и пожилых пользователей срабатывала в два раза чаще, чем у других абонентов. В компании отмечают, что это говорит о целенаправленном воздействии мошенников именно на эти группы.

В МТС также указывают, что злоумышленники учитывают распорядок дня потенциальных жертв.

Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие находятся дома одни.

Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00 — сразу после окончания школьных занятий.

Банки тоже подключают родственников к защите от мошенников

Похожий подход к защите уязвимых пользователей ранее начали внедрять и банки. С 1 сентября 2025 года в России заработал сервис «вторая рука», который позволяет назначать доверенное лицо для подтверждения или блокировки денежных переводов. Механизм ориентирован на пожилых людей, подростков и клиентов, которых мошенники чаще всего втягивают в схемы социальной инженерии и дропперства.

При попытке перевода выше установленного лимита доверенное лицо получает уведомление и должно подтвердить или отклонить операцию. На решение отводится 12 часов — если ответа нет, перевод автоматически отменяется. При этом «защитник» не получает доступа к счету и не может распоряжаться деньгами, а клиент в любой момент может сменить или отключить доверенное лицо.