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МТС задумала купить федерального провайдера МТТ

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

МТС заинтересовалась активом компании «Межрегиональный ТранзитТелеком», сообщили «Ведомости». Ранее МТТ принадлежала фонду «Альтернатива капитал» экс-министра связи Леонида Реймана.

МТС задумала купить федерального провайдера МТТ

В 2019 году активы выкупили менеджеры компании. Сейчас МТТ, по собственным данным, входит в ТОП-10 крупнейших российских телекоммуникационных компаний. Она является федеральным провайдером интеллектуальных решений для бизнеса, предоставляет услуги виртуальных АТС, IP-телефонии, сервис голосового бота, сервис оценки эффективности рекламы и аналитики по звонкам, номера «8-800» и многое другое.

Уточняется, что МТС могли заинтересовать интеллектуальные сервисы МТТ. Представители оператора не стали опровергать или подтверждать интерес, пояснив изданию, что рассматривают «различные варианты расширения портфеля продуктов для бизнес-клиентов». 

В компании МТТ сообщили, что находятся «в контакте со всеми мейджорами рынка», в том числе обсуждают «стратегическое партнерство».

«Сейчас в своей работе исходим из самостоятельного развития бизнеса “МТТ групп”. Для этого созданы все предпосылки: устойчивое финансовое положение, портфель перспективных продуктов, профессиональная команда», — уточнила представитель компании Анна Бойко.

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Сумму возможной сделки источники издания оценили в 1,5-1,8 выручки МТТ. Известно, что по итогам 2019 года она составляла 7,5 млрд рублей, а чистый долг — 3,3 млрд рублей.

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock

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