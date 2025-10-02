МТС запустил сервис для автоматической записи разговоров

МТС объявила о запуске сервиса «Интеллектуальная запись разговоров», который позволит абонентам автоматически фиксировать все входящие и исходящие звонки. Аудиозаписи и расшифровки будут доступны в приложении «Мой МТС». Первые 30 дней использование бесплатно, далее услуга обойдётся в 99 рублей в месяц.

Как работает сервис

Сервис доступен для всех моделей смартфонов и даже кнопочных телефонов. Функция работает в автоматическом режиме: звонки сохраняются в приложении, где их можно прослушать или удалить. По словам вице-президента по розничному бизнесу МТС Юрия Нефедова, новинка стала частью линейки голосовых сервисов VoiceTech и позволяет «не упустить важные договорённости и экономить время».

В компании подчеркнули, что идея сервиса родилась после исследования: 53% пользователей делают заметки во время звонка, а 63% предпочитают фиксировать детали на смартфоне или планшете. Женщины чаще мужчин ведут записи — 66% против 57%.

Интересно, что почти четверть респондентов фиксируют не только «деловую» информацию (даты, суммы, договорённости), но и свои чувства или реакцию на разговор.

Юридическая сторона

По словам начальника юридического департамента ВМТ Консалт Софьи Лукиновой, сама возможность записывать разговоры не нарушает закон. Записывающий не становится оператором персональных данных (голос к этой категории не относится). Правда, уточняет юрист, если в разговоре такие данные не звучат.

Обязанность же предупреждать о записи возникает только у бизнеса, который звонит клиентам.

«В частном разговоре рекомендуется просто предупредить собеседника, в особенности если разговор содержит важную для собеседника информацию. Зная о том, что идет запись, он сможет фильтровать информацию», — говорит начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова.

Ключевое ограничение

Правовые рамки касаются не самого процесса записи звонка, а того, что будет происходить дальше с полученными файлами. Российская Конституция (ст. 23) прямо закрепляет право каждого на тайну переписки и телефонных переговоров.

«Если вдруг запись разговора получит распространение незаконным способом, виновный понесет уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137)», — пояснила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова.

Штраф может достичь 200 тыс. ₽

За нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет, отметила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова.

Если речь идёт о служебном положении, наказание ужесточается: до 300 тыс. рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.

В случае утечки данных по вине оператора возможен штраф до 15 млн рублей по действующему законодательству.

Контекст

Запуск МТС совпадает с трендом на автоматизацию повседневных функций связи. Запись звонков перестаёт быть нишевой функцией смартфонов или сторонних приложений и становится частью экосистемы оператора. Для абонентов это инструмент контроля информации, а для компании — новый источник регулярной выручки.

Фото: Tomasz Śmigla / Getty Images