МТС запустила ИИ для людей с нарушением слуха — ассистент переводит речь в текст и озвучивает ответы пользователя

МТС анонсировала запуск нового сервиса, предназначенного для людей с нарушениями слуха, который даёт возможность самостоятельно пользоваться голосовой связью. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в реальном времени преобразует поступающие вызовы в текстовый формат и воспроизводит голосом ответы абонента. Функция предоставляется бесплатно во всех регионах, где работает оператор.

ИИ переводит речь собеседника в текст, а ответы абонента — в голос

Разработка интегрирована в цифровую среду мобильного оператора и работает посредством приложения «Мой МТС». Чтобы задействовать сервис, абоненту требуется активировать опцию «Секретарь для глухих и слабослышащих», а затем в настройках включить функцию «Звонок в чат».

При входящем вызове на номер абонента голосовой помощник уведомляет звонящего о том, что вызываемый пользователь является слабослышащим. После этого адресат получает уведомление с приглашением переключиться в чат, доступный внутри приложения.

Последующая коммуникация осуществляется при помощи ИИ-ассистента. Система распознавания речи переводит произносимые собеседником слова в текстовый формат и отображает его на дисплее мобильного устройства. Ответные сообщения, вводимые пользователем в чате, автоматически воспроизводятся с помощью синтезированного голоса.

Технологии VoiceTech обрабатывает разговор в режиме реального времени

Сервис построен на основе решений МТС VoiceTech. ИИ обрабатывает разговор в режиме реального времени, что позволяет вести полноценный диалог без задержек. Пользователь может отвечать как заранее подготовленными шаблонными фразами, так и вводить свободный текст. Ограничений по содержанию сообщений нет.

Согласно информации Всероссийского общества глухих, в 2025 году число жителей России с нарушениями слуха превышало 13 миллионов человек. Для значительной части из них телефонные разговоры на протяжении длительного периода оставались фактически недоступным способом коммуникации.

Контекст

Запуск социального сервиса для людей с нарушением слуха стал частью более масштабной стратегии МТС по развитию и монетизации искусственного интеллекта в корпоративном секторе. Так, в начале марта 2026 года компания объявила о создании отдельного направления по ИИ-трансформации бизнеса: за год проект должен принести до 1 млрд рублей выручки. Основными клиентами станут крупные корпорации, готовые внедрять нейросети не точечно, а системно — во все внутренние процессы.

В центре ИИ-компетенций МТС (MWS AI) предлагают четырёхэтапную модель трансформации: от аудита зрелости компании до сопровождения готовых решений. По оценкам компании, такой подход может дать измеримые результаты — сокращение операционных расходов до 30%, ускорение вывода новых продуктов в 1,5–2 раза и потенциальный рост прибыли до 5%.