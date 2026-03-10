МТС запустила ИИ для людей с нарушением слуха — ассистент переводит речь в текст и озвучивает ответы пользователя
Сервис работает на базе технологий VoiceTech и встроен в мобильную сеть оператора — диалог можно вести без сторонних приложений.
МТС анонсировала запуск нового сервиса, предназначенного для людей с нарушениями слуха, который даёт возможность самостоятельно пользоваться голосовой связью. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в реальном времени преобразует поступающие вызовы в текстовый формат и воспроизводит голосом ответы абонента. Функция предоставляется бесплатно во всех регионах, где работает оператор.
ИИ переводит речь собеседника в текст, а ответы абонента — в голос
Разработка интегрирована в цифровую среду мобильного оператора и работает посредством приложения «Мой МТС». Чтобы задействовать сервис, абоненту требуется активировать опцию «Секретарь для глухих и слабослышащих», а затем в настройках включить функцию «Звонок в чат».
При входящем вызове на номер абонента голосовой помощник уведомляет звонящего о том, что вызываемый пользователь является слабослышащим. После этого адресат получает уведомление с приглашением переключиться в чат, доступный внутри приложения.
Последующая коммуникация осуществляется при помощи ИИ-ассистента. Система распознавания речи переводит произносимые собеседником слова в текстовый формат и отображает его на дисплее мобильного устройства. Ответные сообщения, вводимые пользователем в чате, автоматически воспроизводятся с помощью синтезированного голоса.
Технологии VoiceTech обрабатывает разговор в режиме реального времени
Сервис построен на основе решений МТС VoiceTech. ИИ обрабатывает разговор в режиме реального времени, что позволяет вести полноценный диалог без задержек. Пользователь может отвечать как заранее подготовленными шаблонными фразами, так и вводить свободный текст. Ограничений по содержанию сообщений нет.
Согласно информации Всероссийского общества глухих, в 2025 году число жителей России с нарушениями слуха превышало 13 миллионов человек. Для значительной части из них телефонные разговоры на протяжении длительного периода оставались фактически недоступным способом коммуникации.
Контекст
Запуск социального сервиса для людей с нарушением слуха стал частью более масштабной стратегии МТС по развитию и монетизации искусственного интеллекта в корпоративном секторе. Так, в начале марта 2026 года компания объявила о создании отдельного направления по ИИ-трансформации бизнеса: за год проект должен принести до 1 млрд рублей выручки. Основными клиентами станут крупные корпорации, готовые внедрять нейросети не точечно, а системно — во все внутренние процессы.
В центре ИИ-компетенций МТС (MWS AI) предлагают четырёхэтапную модель трансформации: от аудита зрелости компании до сопровождения готовых решений. По оценкам компании, такой подход может дать измеримые результаты — сокращение операционных расходов до 30%, ускорение вывода новых продуктов в 1,5–2 раза и потенциальный рост прибыли до 5%.
- Бывший топ Meta* Ян Лекун привлёк $1 млрд инвестиций на свой стартап AMI — компания будет развивать ИИ для роботов Стартап AMI получил $1 млрд от Nvidia, Samsung и семейного офиса Джеффа Безоса 10 марта 2026, 20:04
- Аудитория мессенджера MAX достигла 100 млн пользователей: каждый день на платформе совершают около 28 млн звонков Ежедневно пользователи отправляют более 1 млрд сообщений 10 марта 2026, 18:23
- МТС Web Services запускает направление Physical AI — подразделение займётся разработкой ПО для «умных» роботов Пользователи смогут «прокачивать» роботов, покупая навыки на маркетплейсе 06 марта 2026, 22:00
- Партнёрский материал Гайд по деловой связи от Телемоста Рассказываем, что надо сделать, чтобы звонки и коммуникация в чатах приводили к запланированным результатам.