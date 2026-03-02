МТС займётся ИИ-трансформацией крупного бизнеса: компания рассчитывает на 1 млрд ₽ выручки в 2026 году

МТС объявила о запуске отдельного направления, которое займётся ИИ-трансформацией корпораций, сообщает Forbes. По планам компании, уже в этом году новое направление принесёт до 1 млрд рублей. Основным клиентом станет крупный бизнес, который внедрить ИИ во все внутренние процессы.

МТС предлагает внедрять ИИ прозрачно и предсказуемо

В MWS AI — центре ИИ-компетенций МТС — подчёркивают, что речь идёт не о точечных экспериментах, а о системной перестройке процессов. Компаниям предлагают перейти от одиночных пилотных проектов к управляемому набору ИИ-программ с предсказуемым экономическим результатом.

Такой подход обеспечит процессам внедрения нейросетей в бизнес «управляемую экономику и прозрачную модель возврата вложений». .

ИИ-трансформация бизнеса состоит из четырёх этапов

Внедрение ИИ в процессы корпораций будет включать в себя следующие этапы:

аудит зрелости компании — анализ процессов, данных, IT-ландшафта и управленческой готовности;

формирование ИИ-стратегии — выбор приоритетных направлений, оценка рисков и расчёт ожидаемого эффекта;

развёртывание инфраструктуры — запуск пилотов, создание центров компетенций и обучение команд;

сопровождение и контроль — поддержка решений с фиксированными SLA* Соглашение о качестве обслуживания между заказчиком и исполнителем. и регулярная оценка бизнес-результатов.

По замыслу разработчиков, такая схема должна обеспечить предсказуемость внедрения и минимизировать риск неудачных экспериментов.

При этом ключевым условием устойчивого эффекта эксперты, которых опросил Forbes, называют вовлечённость сотрудников компании-заказчика. Без формирования внутренних компетенций результат может оказаться временным.

ИИ в бизнесе сократит операционные расходы на треть

В компании утверждают, что трансформация может давать измеримый результат. Среди озвученных показателей:

сокращение операционных расходов — до 30%;

ускорение вывода новых продуктов — в 1,5–2 раза;

уменьшение затрат на первичный запуск — на 40–60%;

экономия до 90% за счёт многоразового применения платформенных элементов;

рост конверсии пилотов во внедрение — на 10–20%;

потенциальное увеличение прибыли компании — до 5% при масштабном применении ИИ в ключевых процессах.

Стоимость интеграции ИИ для каждого проекта индивидуальна, подчёркивают в МТС. По оценкам представителей банковского и розничного сектора, чьи слова приводит Forbes, комплексная ИИ-трансформация начинается от 100 млн рублей без учёта расходов на оборудование и внешних стратегических партнёров.

На текущий момент проекты реализуются, например, среди заказчиков электроэнергетической отрасли.

Рынок ИИ-трансформации очень конкурентный

Сегмент ИИ-трансформации уже занят крупными игрокам. Эксперты отмечают, что выйти на этот рынок с новым предложением непросто.

Согласно исследованиям, чьи результаты приводит Forbes, большинство компаний не получают выгод от GenAI-инициатив. Основные причины — слабая интеграция в операционные процессы, отсутствие масштабирования и неспособность решений адаптироваться к реальной бизнес-среде.

Forbes также приводит слова аналитиков: обещания роста EBITDA или ускорения вывода продуктов сложно изолировать от влияния внешних факторов — от макроэкономики до конкурентной среды.