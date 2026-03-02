МТС займётся ИИ-трансформацией крупного бизнеса: компания рассчитывает на 1 млрд ₽ выручки в 2026 году
ИИ-трансформация должна ускорить выход новых продуктов в 1,5–2 раза
МТС объявила о запуске отдельного направления, которое займётся ИИ-трансформацией корпораций, сообщает Forbes. По планам компании, уже в этом году новое направление принесёт до 1 млрд рублей. Основным клиентом станет крупный бизнес, который внедрить ИИ во все внутренние процессы.
МТС предлагает внедрять ИИ прозрачно и предсказуемо
В MWS AI — центре ИИ-компетенций МТС — подчёркивают, что речь идёт не о точечных экспериментах, а о системной перестройке процессов. Компаниям предлагают перейти от одиночных пилотных проектов к управляемому набору ИИ-программ с предсказуемым экономическим результатом.
Такой подход обеспечит процессам внедрения нейросетей в бизнес «управляемую экономику и прозрачную модель возврата вложений». .
ИИ-трансформация бизнеса состоит из четырёх этапов
Внедрение ИИ в процессы корпораций будет включать в себя следующие этапы:
- аудит зрелости компании — анализ процессов, данных, IT-ландшафта и управленческой готовности;
- формирование ИИ-стратегии — выбор приоритетных направлений, оценка рисков и расчёт ожидаемого эффекта;
- развёртывание инфраструктуры — запуск пилотов, создание центров компетенций и обучение команд;
- сопровождение и контроль — поддержка решений с фиксированными и регулярная оценка бизнес-результатов.
По замыслу разработчиков, такая схема должна обеспечить предсказуемость внедрения и минимизировать риск неудачных экспериментов.
При этом ключевым условием устойчивого эффекта эксперты, которых опросил Forbes, называют вовлечённость сотрудников компании-заказчика. Без формирования внутренних компетенций результат может оказаться временным.
ИИ в бизнесе сократит операционные расходы на треть
В компании утверждают, что трансформация может давать измеримый результат. Среди озвученных показателей:
- сокращение операционных расходов — до 30%;
- ускорение вывода новых продуктов — в 1,5–2 раза;
- уменьшение затрат на первичный запуск — на 40–60%;
- экономия до 90% за счёт многоразового применения платформенных элементов;
- рост конверсии пилотов во внедрение — на 10–20%;
- потенциальное увеличение прибыли компании — до 5% при масштабном применении ИИ в ключевых процессах.
Стоимость интеграции ИИ для каждого проекта индивидуальна, подчёркивают в МТС. По оценкам представителей банковского и розничного сектора, чьи слова приводит Forbes, комплексная ИИ-трансформация начинается от 100 млн рублей без учёта расходов на оборудование и внешних стратегических партнёров.
На текущий момент проекты реализуются, например, среди заказчиков электроэнергетической отрасли.
Рынок ИИ-трансформации очень конкурентный
Сегмент ИИ-трансформации уже занят крупными игрокам. Эксперты отмечают, что выйти на этот рынок с новым предложением непросто.
Согласно исследованиям, чьи результаты приводит Forbes, большинство компаний не получают выгод от GenAI-инициатив. Основные причины — слабая интеграция в операционные процессы, отсутствие масштабирования и неспособность решений адаптироваться к реальной бизнес-среде.
Forbes также приводит слова аналитиков: обещания роста EBITDA или ускорения вывода продуктов сложно изолировать от влияния внешних факторов — от макроэкономики до конкурентной среды.
