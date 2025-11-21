«М.Видео» будет продавать одежду и украшения на маркетплейсе

«М.Видео» планирует запустить продажи одежды, обуви и ювелирных украшений — соответствующие разделы уже появились на сайте ретейлера. По данным AdIndex, компания готовится выйти в новые сегменты, тем самым расширив ассортимент маркетплейса. Решение компании произошло после прихода в «М.Видео» Владислава Бакальчука.

От магазина техники — до маркетплейса

Запуск новых направлений находится в финальной стадии, на сайте компании появились соответствующие разделы, но пока они неактивны и не содержат товаров, сообщил AdIndex.

О планах компании также намекнули в социальных сетях: «М.Видео» опубликовала промо-изображение с мужчиной и женщиной в бежевой одежде, однако не уточнила, идёт ли речь о собственной коллекции или о товарах сторонних брендов. Для ретейлера это станет крупнейшим расширением ассортимента за долгое время и шагом в сторону универсального маркетплейса.

Рост продаж за месяц — 48%

Выход в новые товарные категории совпал с сильнейшим за год рывком онлайн-площадки «М.Видео». В октябре 2025 года маркетплейс собрал 1,58 млрд рублей оборота — почти на половину больше, чем месяцем ранее. В сравнении с прошлым годом прирост тоже заметный: плюс 24% за двенадцать месяцев.

Скачок обеспечили сразу несколько направлений. Продажи автомобильной электроники выросли почти в четыре раза, спортивные товары прибавили более чем в три раза, а спрос на аксессуары для техники Apple увеличился в 2,3 раза. Заметный прирост показали и категории для дома, сада и ремонта — традиционно сильные для ритейлера.

Новая стратегия — под руководством Владислава Бакальчука

Активное развитие платформы началось в 2025 году, когда Владислав Бакальчук — один из основателей Wildberries — занял пост исполнительного директора операционной компании «М.Видео». Тогда он объявил о масштабной цифровой трансформации и ставке на бизнес-модель, которая объединяет крупных и малых продавцов.

По словам Бакальчука, показатели октября подтвердили эффективность стратегии. Он отмечал, что такой рост стал возможен благодаря обновлению условий работы с продавцами: прозрачным комиссиям, отсутствию скрытых платежей и бесплатному хранению товаров на складе.

Контекст

«М.Видео» активно развивает маркетплейс работает с 2020 года, но масштабное продвижение он начал именно в 2025-м.

Фото: Ramsés Cervantes / Getty Images

Расширение ассортимента за счёт модных категорий позволит компании конкурировать с универсальными площадками и увеличивать оборот с помощью товаров повседневного спроса.