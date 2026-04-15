На Wildberries появилось автокредитование: пользователи могут купить машину по сниженной ставке — от дилера

RWB (объединённая компания Wildberries & Russ) запустила сервис автокредитования. Как сообщили в компании, оформить покупку автомобиля онлайн можно в веб-версии маркетплейса. Первая сделка уже состоялась — пользователь купил автомобиль Baic U5 Plus по льготной ставке 0,01% годовых, процесс покупки занял около часа.

Клиент выбирает условия кредита прямо в Wildberries

Сервис интегрирован в раздел «Автомобили» в веб-версии маркетплейса, рассказали в пресс-службе Wildberries. Пользователь выбирает машину, нажимает на бейдж «автокредит» и переходит к подбору условий.

Заявка отправляется в банки-партнёры и рассматривается в течение нескольких минут. После этого покупатель загружает фото с паспортом и подписывает договор электронной подписью.

«Сегодня доступно 11 марок и около 40 моделей автомобилей. Список каждый день увеличивается, до конца апреля функционал покроет до трети всех представленных на витрине авто», — рассказали Russian Business в пресс-службе Wildberries.

Оформление кредита пока доступно только в веб-версии Wildberries

Глава финтеха RWB и председатель правления WB Банка Георгий Горшков подчеркнул, что сервис построен на встроенных финтех-решениях и позволяет полностью цифровизировать процесс покупки.

Первым через сервис был продан автомобиль Baic U5 Plus по льготной ставке 0,01% годовых в рамках специальной кредитной программы производителя Baic. Весь процесс оформления кредита и покупки занял у клиента около часа, а документы были подписаны с помощью электронной подписи.

Пока автокредитование доступно только в веб-версии Wildberries и работает в тестовом формате. В дальнейшем функционал планируется добавить в мобильное приложение.

Пользователь может купить авто по ставке производителя

В компании подчёркивают, что условия кредита прозрачны: покупатель видит итоговую стоимость автомобиля и реальную ставку.

В сумму кредита не включаются дополнительные услуги. На платформе доступны как стандартные автокредиты, так и предложения со сниженной ставкой от автопроизводителей.

В будущем каталог доступных авто расширят

В RWB сообщили, что компания сотрудничает с ведущими российскими кредитными организациями и планирует расширять список партнёров.

Глава финтеха RWB и председатель правления WB Банка Георгий Горшков рассказал, что компания продолжит развивать функционал и в ближайшее время увеличит количество производителей, автомобили которых можно будет приобрести в кредит по льготным ставкам через платформу Wildberries. Он также отметил, что RWB намерена расширить число банков-участников.

Контекст

Автомобили появились на Wildberries в апреле 2024 года. С начала 2026 года продажи новых машин выросли более чем в три раза — на 206% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рассказали в пресс-службе маркетплейса. Наибольшим спросом пользуются китайские кроссоверы Changan, Geely и Tenet.

В первом квартале 2026 года вырос спрос и на другие виды транспорта: продажи мотоциклов, квадроциклов, корпусных лодок, спецтехники и других категорий увеличились более чем в восемь раз.

