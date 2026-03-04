Wildberries открыл рекламный кабинет для предпринимателей: они смогут подключать баннеры и рекламу в ПВЗ

Wildberries создала рекламный кабинет для ИП, которые не продают товары на маркетплейсе. Инструмент позволит клиентам без посредников запускать медийное продвижение. Ранее такая возможность была доступна только юрлицам и рекламным агентствам.

Предприниматели без магазинов на Wildberries смогут записывать клиентов на приём

Индивидуальные предприниматели теперь могут использовать рекламную инфраструктуру Wildberries для продвижения собственных товаров и услуг. При этом обязательным условием остаётся отсутствие регистрации предпринимателя в качестве селлера на маркетплейсе.

С помощью нового кабинета бизнес сможет:

направлять пользователей на сайт бренда;

собирать запросы от клиентов;

бронировать за ними время;

привлекать аудиторию в офлайн-магазины и точки продаж.

Рекламу можно будет показывать в ПВЗ

Через кабинет пользователи теперь могут управлять запуском кампаний с несколькими вариантами размещения. Среди них — баннерная реклама на основной странице маркетплейса, в профиле пользователя, а также на странице заказов. Кроме того, доступны видеобаннеры в основной ленте Wildberries и реклама в ПВЗ.

Интерфейс кабинета позволяет контролировать бюджеты рекламных кампаний и отслеживать показатели эффективности размещений.

Личный кабинет позволит настроить бюджет и целевую аудиторию рекламы

Платформа предлагает расширенные возможности настройки аудитории. Рекламодатели могут выбирать параметры показа по полу, возрасту, географии, интересам и различным пользовательским сегментам.

Также можно определить площадку размещения — сайт Wildberries или мобильное приложение. Дополнительно доступны настройки: время показов, частота контакта с рекламой, лимиты бюджета и опции распределения финансов в рамках кампании.

Система самостоятельно вносит рекламные креативы в операторе рекламных данных и создает необходимые документы.

Контекст

По словам директора по продукту платформы продвижения RWB Медиа Вячеслава Никонова, компания постепенно расширяет круг рекламодателей, которым доступны инструменты продвижения.

Запуск рекламного кабинета для индивидуальных предпринимателей расширяет рекламную экосистему Wildberries. Платформа начинает использовать свою аудиторию не только как канал продаж, но и как медиаплощадку для продвижения внешнего бизнеса.