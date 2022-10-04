NASA не стала сокращать штат сотрудников в России, несмотря на рекомендацию Госдепартамента

NASA не сокращала штат сотрудников в России, заявил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции, которую транслировал сайт NASA.
Ранее Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам в России покинуть территорию страны в связи с объявлением частичной мобилизации.
«Мы держим полный штат сотрудников в Москве, в Звездном Городке, у нас есть работники в Центре управления полетами... Мы не разглашаем число сотрудников, но в настоящее время мы полностью укомплектованы», — сказал Монтблано.
Он добавил, что сейчас сотрудничество между РФ и США ведется в штатном режиме.
Накануне стало известно, что американская компания Nvidia закроет свой офис в России до конца октября. Сотрудники, пожелавшие сохранить работу, могут релоцироваться, с остальными Nvidia расторгнет контракты по соглашению сторон.
Фото на обложке: Mark Van Scyoc /
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