Российский производитель косметики Natura Siberica начал поставлять свою продукцию в Тунис и Марокко, в планах — Египет и Мадагаскар. В 2024 году компания намерена выйти на рынок Южной Америки: Чили, Колумбию, Аргентину, Бразилию, Парагвай.

Natura Siberica планирует выйти еще на два новых рынка