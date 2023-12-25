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Natura Siberica планирует выйти еще на два новых рынка

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский производитель косметики Natura Siberica начал поставлять свою продукцию в Тунис и Марокко, в планах — Египет и Мадагаскар. В 2024 году компания намерена выйти на рынок Южной Америки: Чили, Колумбию, Аргентину, Бразилию, Парагвай.

Natura Siberica планирует выйти еще на два новых рынка

Все отгрузки в новые регионы идут через локальных дистрибуторов, а затем косметика поступает в торговые и аптечные сети. Объемы не раскрываются, пишут «Ведомости».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал Африку перспективным регионом с точки зрения поставок косметики. По данным «Infoline-аналитики», в 2023 году общий объем рынка красоты на африканском континенте составляет $7,9 млрд, а среднегодовой темп роста ожидается на уровне 8,79% в течение следующих пяти лет. А рынок красоты Южной Америки более емкий, по данным Statista.com, в этом году он оценивается в $42,9 млрд.

  • Natura Siberica выпускает косметическую продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи». Выручка компании в 2022 году составила 10,2 млрд рублей. 
  • Компанию в 2008 году основал бизнесмен Андрей Трубников. После его смерти в январе 2021 года в компании разгорелся корпоративный конфликт: дети от разных браков и последняя жена предпринимателя Анастасия спорили о разделе наследства, из-за этого останавливалось производство.
  • В начале мая стало известно, что владельцем АО «Органик Рус», которой принадлежит группа компаний Natura Siberica, станет АФК «Система» .

Фото на обложке: Real Sports Photos / Shutterstock

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