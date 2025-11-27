67% родителей в России считают нейросети полезными для детей

64% родителей в России знают, что их ребёнок уже работает с ИИ. По данным исследования «Лаборатории Касперского, большинство взрослых относится к этому спокойно. Родители отмечают, что дети используют нейросети не только ради развлечения, но и для учёбы.

Для школьников использование ИИ становится базовым навыком

По результатам исследования, проведённого «Лабораторией Касперского», 67% родителей считают работу с ИИ полезной для учёбы и подготовки детей к будущей профессии. Треть относятся нейтрально и смирились с тем, что искусственный интеллект «никуда не исчезнет».

При этом взрослые нередко видят, зачем ребёнок открывает чат-боты. Чаще всего ради развлечения — так ответили 74% участников опроса. Немногим меньше — 73% родителей — говорят, что дети используют ИИ как источник информации. Ещё 62% сказали, что нейросеть помогает школьникам в учёбе. А 46% назвали желание детей просто пообщаться с ботом.

«Родителям не стоит слишком бояться того, что дети используют ИИ — в будущем это станет таким же базовым навыком, как умение искать информацию в браузере или работать с офисными программами», — заявил представитель направления детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Дети сами ищут ответы — ИИ теперь их учебник

В исследовании также отмечается, что школьники всё чаще применяют ИИ не для того, чтобы заменить учителя, а чтобы самим разобраться в задачах.

«По нашим данным, почти каждый четвёртый ученик начальной школы пробовал нейросети — чаще из интереса и для разбора сложных тем», — отмечает руководитель продуктового направления «Учи.ру» Сергей Акопян, принимавший участие в исследовании «Лаборатории Касперского».

Взрослые всё чаще говорят о том, что работа с нейросетями становится школьной рутиной.

«Использование нейросетей детьми всё чаще воспринимается родителями не как угроза, а как неизбежная часть современной образовательной среды и важный навык будущего», — отмечает представитель направления детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Контекст

Интерес к использованию ИИ детьми растёт: большинство родителей уже видят, что нейросети стали частью школьной рутины. По данным «Лаборатории Касперского», взрослые оценивают это скорее положительно — технологии помогают детям искать информацию и разбираться в сложных темах. Исследование фиксирует тренд, что школьники используют ИИ не только ради развлечений, но и как дополнительный инструмент для учёбы.