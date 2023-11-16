Уровень инфляции в России перестал быть «безобидным» — Набиуллина

Уровень инфляции в России перестал быть «безобидным», заявила Эльвира Набиуллина. В ноябре годовая инфляция превысила 7%, ее уровень растет уже полгода месяц к месяцу, что значительно превышает целевые для ЦБ на конец 2023 года 4%.

Глава Банка России назвала «уже не безобидным» достигнутый уровень годовой инфляции в 7%. Об этом Эльвира Набиуллина сообщила на пленарном заседании в Госдуме, ее слова приводит пресс-служба ЦБ.

Уровень инфляции в России уже полгода растет месяц к месяцу. По данным ЦБ, за неделю с 8 по 13 ноября инфляция в годовом выражении увеличилась до 7,16%, а в период с августа по октябрь цены выросли на 0,88%, что в годовом пересчете составляет 11,1%.

ЦБ в конце октября повысил ключевую ставку до 15%. Тогда же регулятор повысил свой прогноз по инфляции по итогам 2023 года до 7-7,5%, при этом целевым уровнем для Банка России является инфляция в пределах 4%.

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