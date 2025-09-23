Не игра слов, а ДНК компании: ВкусВилл перезапустил свою IT-дочку как «ТехВилл»
ВкусВилл перезапустил «Автомакон» под названием «ТехВилл»
ВкусВилл переименовал свою IT-дочку «Автомакон» в «ТехВилл». В ближайшее время к нему присоединятся «ДатаЛаб» и «Фулстек», а новые проекты обещают превратить сеть в поле для технологических экспериментов. Ретейлер обещает, что технологии будут встроены в повседневную жизнь покупателей и сотрудников ВкусВилла.
ВкусВилл перезапускает «Автомакон»
В июле 2025 года ВкусВилл завершил сделку по покупке структур ГК «Автомакон» (компания, занимающаяся информационными технологиями) — вместе с «ДатаЛаб» (ориентирована на маркетинговый анализ) и «Фулстеком» (занимается разработкой и поддержкой мобильных приложений, web-проектов и экосистем для продуктового ритейла).
Эти команды более десяти лет развивали IT-системы ритейлера: от автоматизации магазинов до логистики и CRM. Теперь три компании объединяются под единым брендом «ТехВилл».
Название родилось не случайно: оно подчёркивает связь с ВкусВиллом и одновременно делает акцент на технологической составляющей.
Цель и задачи — прежние
Задачи остались без изменений: разработка ПО для клиентов и сотрудников. Для покупателей — мобильное приложение, сайт, доставка и персонализация. Для внутренней команды — управление складами, логистика, аналитика и CRM.
Цель проста: закрепить за ВкусВиллом статус крупнейшнего технологического ритейлера в России.
Новый бренд и платформа techvill.ru.
В рамках ребрендинга компаний был разработан бренд-бук и новый сайт. Это витрина для IT-специалистов, партнёров и всех, кто следит за цифровой трансформацией ритейла.
Управляющий по IT ВкусВилл Дмитрий Апаршев заявил, что «ТехВилл» станет полноценным центром компетенций внутри экосистемы компании и будет формировать её цифровое лицо в ближайшие годы.
Контекст
ВкусВилл фактически превращает свой IT-отдел в автономную технологическую компанию. Это шаг в сторону моделей Amazon и Alibaba, где цифровая инфраструктура не просто обслуживает бизнес, а становится его конкурентным преимуществом.
Если ставка оправдается, «ТехВилл» может выйти за пределы собственной сети и начать работать уже с внешними заказчиками.
Фото: Евгений Мессман / ТАСС
