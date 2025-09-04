xAI Илона Маска покинули несколько топов за последние недели

Экс-топ Airbnb Майк Либераторе, возглавлявший финансы в стартапе Илона Маска xAI, уволился в конце июля, проработав всего три месяца. Его уход стал самым громким, но не единственным: за последние недели xAI потеряла сразу несколько топ-менеджеров. The Wall Street Journal отмечает, что отток совпал с периодом активного масштабирования бизнеса.

Капитал в xAI от SpaceX

Как финдиректор Майк Либераторе занимался привлечением в компанию xAI средств для проекта по развитию ИИ. В июне он участвовал в размещении долговых обязательств на $5 млрд при поддержке инвестиционного банка Morgan Stanley. Часть сделки закрыли акциями, и половину суммы внесла SpaceX, космическая компания Илона Маска. Это стало редким шагом, поскольку она обычно держится в своей нише.

Инфраструктура под напряжением

Майк Либераторе также курировал развитие инфраструктуры дата-центров в районе Мемфиса в компании xAI . В июле он одобрил покупку прав на использование линии электропередачи рядом с закрытой электростанцией в Миссисипи. Этот шаг должен был обеспечить будущие дата-центры xAI стабильной энергией для масштабирования.

Юридический блок под ударом

Следом за финдиректором xAI покинул главный юрисконсульт Роберт Кил. Он объяснил это желанием уделять больше времени детям. Но в прощальном посте в соцсети X признал, что их с Илоном Маском «взгляды на мир сильно отличаются». Кил также выложил картинку от бота Grok — карикатуру на работу в компании.

В начале августа примерно в то же время уволился и старший юрист по коммерческим вопросам Рагху Рао.

Сооснователь xAI запускает новый венчур

13 августа об уходе из xAI объявил и сооснователь компании Игорь Бабушкин. Ранее он работал в лаборатории искусственного интеллекта Google DeepMind и в OpenAI, известной как разработчик ChatGPT. Теперь Бабушкин запускает собственный проект, посвящённый безопасности ИИ.

Маск в соцсети X поблагодарил коллегу, отметив, что без него команда xAI не смогла бы достичь текущих результатов.

Социальная сеть, чат-боты и слияния

xAI в последние месяцы проводит масштабные сделки и одновременно сталкивается с текучкой руководителей. В марте компания купила соцсеть X за $33 млрд, чтобы усилить обучение чат-ботов. Grok уже встроен в автомобили Tesla.

Но крупные инвестиции не снимают напряжения: компанию продолжают покидать топ-менеджеры. Генеральный директор X Линда Яккарино после слияния тоже оставила пост, а позже возглавила медтех-компанию eMed Population Health.

Контекст

xAI запустился менее двух лет назад и сразу пошёл в лобовую конкуренцию с OpenAI, поддерживаемым Microsoft, и китайским стартапом DeepSeek, который активно развивает собственные модели. Илон Маск позиционирует свой проект как альтернативу «корпоративным» ИИ-системам, но текучка топ-кадров ставит под вопрос устойчивость стартапа.