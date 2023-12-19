«Яндекс Недвижимость» упростила поиск квартиры с помощью YandexGPT

«Яндекс Недвижимость» начала подбирать квартиры в новостройках с помощью YandexGPT. Нейросеть проанализирует свышее 300 тыс. предложений и покажет подходящие под запрос пользователя. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
В «Яндекс Недвижимости» с помощью фильтров можно найти квартиру в новостройке, указывая комфортный ценовой диапазон, комнатность, тип жилья, планировки — для этого у сервиса свыше 20 параметров. Это требовало времени, сейчас нейросеть упростила первичный поиск: достаточно короткого текстового запроса.
Бот сам будет учитывать все параметры и подсказывать, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Эта функция сократит время на поиски и подберет подходящие варианты.
Фото на обложке: Unsplash
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