Акции Nestlé упали в цене после отставки руководителя

Nestlé оказалась в центре нового корпоративного кризиса: швейцарский гигант уволил генерального директора Лорана Фрекса всего через год после назначения. Причина — скрытая «романтическая связь» с подчинённой, о которой руководитель предпочёл умолчать. История обернулась для Nestlé не только очередным кадровым скандалом, но и падением акций.

Внутренний донос, жёсткая проверка — Nestlé лишила CEO выплат после 39 лет карьеры

Поводом для расследования стали жалобы сотрудников, поступившие через внутреннюю горячую линию. Изначально обвинения не нашли подтверждения, но подозрения не исчезли. Лоран Фрекс отрицал связь, однако после повторной проверки, проведённой с участием юридической фирмы Baer & Karrer и под контролем председателя совета директоров Nestlé Пола Булке, правда всплыла.

В компании подчеркнули: нарушен кодекс поведения, а значит — никаких компенсаций при уходе. 39 лет стажа не помогли: Фрекс ушёл без выплат. Булке в коротком заявлении поблагодарил его за службу, но добавил, что решение было «необходимым».

Доверие и котировки под давлением

Рынок отреагировал мгновенно: бумаги Nestlé просели на 1%. Для акционеров это стало подтверждением структурных проблем — замедления продаж, неудачных инвестиций и высокой текучки топ-менеджеров. За последние пять лет компания потеряла треть капитализации, а под управлением Фрекса котировки снизились ещё на 17%.

«Потеря двух CEO и председателя совета в один год — событие историческое», — заметил Инго Шпайх из фонда Deka.

По его словам, новый руководитель должен перестроить бизнес-модель, усилить сделки M&A и обратить внимание на развивающиеся рынки.

Новая фигура — старая стратегия

Руководство Nestlé передали Филиппу Навратилу — давнему топ-менеджеру компании и бывшему главе Nespresso. Аналитики Reuters называют его компромиссной фигурой: швейцарский управленец без громких провалов и с имиджем «своего». Но пока он вынужден продолжать курс, начатый Фрексом, поскольку стратегия компании уже утверждена советом директоров, — и именно это тревожит рынок.

«Инвесторы не увидят ясности, пока не станет понятно, чем именно планирует заниматься Навратил. Сейчас он выглядит зажатым в рамки прежней стратегии», — предупреждает инвестбанк JPMorgan в аналитической записке.

Потеря «легендарной стабильности»

В Швейцарии увольнение Фрекса стало главной темой для деловой прессы. Газета Neue Zuercher Zeitung отметила, что Nestlé потеряла «легендарную стабильность», когда CEO работали десятилетиями и со временем переходили в кресло председателя.

Теперь всё иначе: за год компания потеряла двух CEO, а сам Булке готовится к уходу. Под угрозой не только бизнес-показатели, но и имидж бренда, который долгие годы считался символом предсказуемости.

Контекст

Nestlé проходит через период серьёзных перемен. Продажи ключевых направлений — от кофе до шоколада — замедлились после пандемии. Летом компания запустила ревизию витаминного бизнеса и рассматривает продажу неприбыльных брендов.

Инвестиционный директор Maverix Маурицио Порфири отметил, что рынку нужен свежий старт и управленческая стабильность. По его словам, при Фрексе цели реструктуризации ушли на второй план, что разочаровало инвесторов.

