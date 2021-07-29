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В «М.Видео-Эльдарадо» на вопросы покупателей будет отвечать нейросеть

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» внедрила нейросеть для того, чтобы облегчить общение продавцов-консультантов с покупателями. 

Мобильный доступ к нейросети получают все продавцы-консультанты ритейлера бытовой техники и электроники со своих смартфонов через чат-бот. По словам экспертов, в таком формате ИИ в России используется впервые.

В «М.Видео-Эльдарадо» на вопросы покупателей будет отвечать нейросеть

Искусственный интеллект будет отвечать на те вопросы покупателей, которые вызвали затруднения у консультантов, а также помогать сотрудникам в организационных процессах, рассказали «Ведомостям» в компании.

Ритейлер несколько месяцев обучал нейросеть, сейчас робот самостоятельно отвечает примерно на 50% обращений.На поиск ответа на отдельные вопросы покупателей может уходить до 15 минут, в отдельных случаях – несколько часов, а ИИ найдет большинство ответов за секунды.

При этом в компании не планируют пока отказываться от услуг продавцов-консультантов. Представитель сети Дмитрий Марыкин отметил, что нейросеть ускоряет их работу, делает запуск новых сервисов проще, но не заменяет прямого человеческого общения с покупателями.

Директор по стратегическому маркетингу «Русклимата» Мина Хачатрян отметил, что ИИ в таком формате в сети федерального масштаба в России применяется впервые. Она рассказала, что за рубежом интеллектуальная система действует в офлайн-магазинах Amazon Go. «Она не только консультирует покупателей, но и определяет, какие товары покупатель взял с полки, а также позволяет оплачивать их без кассира и пластиковой карты, с помощью специальной технологии», — сказала Хачатрян. Точный механизм трекинга пока не разглашается, но известно, что Amazon использует RFID-метки и видеокамеры, уточнила собеседница. «Судя по всему, система наблюдения отслеживает местоположение каждого покупателя в магазине, а сканеры RFID-меток на полке определяют, когда товар взяли с полки. Система сочетает информацию из двух каналов и делает вывод о том, что определенный покупатель взял конкретный товар», — объяснила она. 

 В сети «М.видео-Эльдорадо» сейчас более 1100 магазинов, в них работает свыше 28 тысяч сотрудников. 

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Фото: страница «М.Видео» в Facebook

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