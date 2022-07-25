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Совет директоров «Аэрофлота» переизбрал генерального директора

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Совет директоров «Аэрофлота» переизбрал генерального директора. Сергея Александровского назначили на должность главы авиакомпании сроком на пять лет. Прошлый гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов ушел из компании в марте.

Совет директоров «Аэрофлота» переизбрал генерального директора

О назначении Сергея Александровского на должность генерального директора «Аэрофлота» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Александровского избрали на совете директоров «Аэрофлота», который состоялся 22 июля. После ухода Михаила Полубояринова с должности главы авиакомпании в марте, Александровского назначили на его должность сроком на три месяца. Теперь же Александровский избран гендиректором «Аэрофлота» сроком на пять лет.

Сергей Александровский ранее возглавлял входящую в группу «Аэрофлот» авиакомпанию «Россия». Вместе с ним на совете директоров были назначены председатель совета, его заместитель и исполнительный секретарь.

За последние месяца из «Аэрофлота» ушли несколько топ-менеджеров. О последнем изменении в руководящем составе компании стало известно в мае, когда из «Аэрофлота» уволились два заместителя генерального директора.

В июле доля государства в капитале «Аэрофлота» выросла с 57% до 73% после покупки Минфином и Росимуществом ценных бумаг авиакомпании на сумму 52 млрд рублей.

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock

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