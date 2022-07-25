Совет директоров «Аэрофлота» переизбрал генерального директора. Сергея Александровского назначили на должность главы авиакомпании сроком на пять лет. Прошлый гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов ушел из компании в марте.
О назначении Сергея Александровского на должность генерального директора «Аэрофлота» сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Александровского избрали на совете директоров «Аэрофлота», который состоялся 22 июля. После ухода Михаила Полубояринова с должности главы авиакомпании в марте, Александровского назначили на его должность сроком на три месяца. Теперь же Александровский избран гендиректором «Аэрофлота» сроком на пять лет.
Сергей Александровский ранее возглавлял входящую в группу «Аэрофлот» авиакомпанию «Россия». Вместе с ним на совете директоров были назначены председатель совета, его заместитель и исполнительный секретарь.
За последние месяца из «Аэрофлота» ушли несколько топ-менеджеров. О последнем изменении в руководящем составе компании стало известно в мае, когда из «Аэрофлота» уволились два заместителя генерального директора.
В июле доля государства в капитале «Аэрофлота» выросла с 57% до 73% после покупки Минфином и Росимуществом ценных бумаг авиакомпании на сумму 52 млрд рублей.
Фото на обложке: Oxana A /
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